https://uz.sputniknews.ru/20220907/smi-bayden-prevraschaet-ssha-v-ukrainu--27850931.html

СМИ: Байден превращает США в Украину

СМИ: Байден превращает США в Украину

Телеведущий прокомментировал политику президента США.

2022-09-07T17:02+0500

2022-09-07T17:02+0500

2022-09-07T17:02+0500

в мире

сми

джо байден

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/325/08/3250813_182:0:2653:1390_1920x0_80_0_0_b75e8f92c3c4896b6b8be3ad1325e45b.jpg

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Американский президент Джо Байден выстраивает в стране политический режим, беря пример с президента Украины Владимира Зеленского, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. Об этом сообщает РИА Новости.Так, американский ведущий выступил с критикой в адрес главы Украины за запрет альтернативных СМИ в стране, а также сравнил это с тем, как Байден вводит цензуру в отношении бывшего главы США Дональда Трампа и публично называет республиканскую партию "угрозой для демократии".Ранее действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что Дональд Трамп и сторонники движения его Make America Great Again (MAGA) представляют экстремизм, угрожающий Америке. Читайте также:Байден приватизировал демократиюСША нашли способ обуздать свою инфляцию — за счет России

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

байден превращает сша в украину киевский режим президент сша цензура в отношении трампа дональд трамп обыски цензура противостояние политический режим зеленский украина новости новость политика