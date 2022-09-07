https://uz.sputniknews.ru/20220907/smi-bayden-prevraschaet-ssha-v-ukrainu--27850931.html
СМИ: Байден превращает США в Украину
СМИ: Байден превращает США в Украину
Телеведущий прокомментировал политику президента США.
2022-09-07T17:02+0500
2022-09-07T17:02+0500
2022-09-07T17:02+0500
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Американский президент Джо Байден выстраивает в стране политический режим, беря пример с президента Украины Владимира Зеленского, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. Об этом сообщает РИА Новости.Так, американский ведущий выступил с критикой в адрес главы Украины за запрет альтернативных СМИ в стране, а также сравнил это с тем, как Байден вводит цензуру в отношении бывшего главы США Дональда Трампа и публично называет республиканскую партию "угрозой для демократии".Ранее действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что Дональд Трамп и сторонники движения его Make America Great Again (MAGA) представляют экстремизм, угрожающий Америке. Читайте также:Байден приватизировал демократиюСША нашли способ обуздать свою инфляцию — за счет России
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байден превращает сша в украину киевский режим президент сша цензура в отношении трампа дональд трамп обыски цензура противостояние политический режим зеленский украина новости новость политика
байден превращает сша в украину киевский режим президент сша цензура в отношении трампа дональд трамп обыски цензура противостояние политический режим зеленский украина новости новость политика
СМИ: Байден превращает США в Украину
Американский телеведущий прокомментировал политику действующего президента США.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Американский президент Джо Байден выстраивает в стране политический режим, беря пример с президента Украины Владимира Зеленского, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. Об этом сообщает РИА Новости.
"Джо Байден ведет нас к фашистскому государству и за пример берет то, что Зеленский делает на Украине", — сказал собеседник телеведущего Джейсон Хинкл.
Так, американский ведущий выступил с критикой в адрес главы Украины за запрет альтернативных СМИ в стране, а также сравнил это с тем, как Байден вводит цензуру в отношении бывшего главы США Дональда Трампа и публично называет республиканскую партию "угрозой для демократии".
Ранее действующий глава Белого дома Джо Байден заявил
, что Дональд Трамп и сторонники движения его Make America Great Again (MAGA) представляют экстремизм, угрожающий Америке.