https://uz.sputniknews.ru/20220907/uzbekistan-gotov-okazat-pomosch-v-likvidatsii-pojarov-na-severe-kazaxstana-27850214.html

Узбекистан готов оказать помощь в ликвидации пожаров на севере Казахстана

Узбекистан готов оказать помощь в ликвидации пожаров на севере Казахстана

Лесной пожар на севере Казахстана начался второго сентября.

2022-09-07T15:59+0500

2022-09-07T15:59+0500

2022-09-07T16:24+0500

казахстан

узбекистан

пожар

общество

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана предложило предоставить необходимую помощь Казахстану в ликвидации последствий лесных пожаров в Костанайской области, сообщает пресс-служба президента Шавката Мирзиёева.Мирзиёев и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре обсудили вопросы двустороннего сотрудничества."В начале разговора глава нашего государства выразил слова поддержки лидеру Казахстана в связи с лесными пожарами на территории Костанайской области, а также подчеркнул готовность оказать необходимую помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.Президенты двух стран рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества.Состоялся также обмен мнениями по региональной проблематике. Обсуждена повестка дня предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в сентябре в Самарканде, добавили в пресс-службе.Лесной пожар на севере Казахстана начался второго сентября, огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали жителей. Огонь повредил и уничтожил около 100 домов. В результате пожаров, согласно данным МЧС, погиб один человек. Площадь пожара составила 43 тыс. гектаров. Власти региона объявили режим ЧС. Глава МЧС Казахстана Юрий Ильин позже сообщил, что пожарные расчеты потушили все очаги возгорания в населенных пунктах. По информации ведомства, угроза пожаров для населенных пунктов отсутствует, в лесных зонах нет открытого горения.Читайте также:Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось

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