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В Молдове снова начались протесты оппозиции — видео
В Молдове снова начались протесты оппозиции — видео
В протестах приняли участие депутаты Партии коммунистов.
2022-09-07T19:32+0500
2022-09-07T19:32+0500
2022-09-07T19:32+0500
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Кишиневе снова проходят акции протеста оппозиционной партии "Шор". Об этом сообщает Sputnik Молдова.Сторонники партии вышли к посольству Германии и зданию суда. Они требуют освобождения Марины Таубер и других арестованных активистов.Протестующие держат плакаты на государственном, русском и английском языках с призывами "Таубер - политзаключенная!" и "PAS закрывает рот оппозиции!".Напомним: в Молдове с мая продолжаются антиправительственные протесты. Протестующие граждане недовольны ростом цен на энергоресурсы и продукты питания, а также высоким уровнем инфляции, ухудшением качества жизни и преследованием оппозиции.Читайте также:Додон призвал свергнуть действующую власть в МолдовеМинистр окружающей среды Молдовы будет обеспечивать отопительный сезон дровами
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видео в молдове снова начались протесты партии шор марина таубер полизаключенные додон кишинев протест посольство фрг германии новости новость
видео в молдове снова начались протесты партии шор марина таубер полизаключенные додон кишинев протест посольство фрг германии новости новость
В Молдове снова начались протесты оппозиции — видео
Также в протесте приняли участие не только депутаты "Шор", но и Партии коммунистов.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
В Кишиневе снова проходят акции протеста оппозиционной партии "Шор". Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Сторонники партии вышли к посольству Германии и зданию суда. Они требуют освобождения Марины Таубер и других арестованных активистов.
Протестующие держат плакаты на государственном, русском и английском языках с призывами "Таубер - политзаключенная!" и "PAS закрывает рот оппозиции!".
Напомним: в Молдове с мая продолжаются антиправительственные протесты. Протестующие граждане недовольны ростом цен на энергоресурсы и продукты питания, а также высоким уровнем инфляции, ухудшением качества жизни и преследованием оппозиции.