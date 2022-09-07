https://uz.sputniknews.ru/20220907/v-moldove-snova-nachalis-protesty-oppozitsii--video--27855719.html

В Молдове снова начались протесты оппозиции — видео

В Молдове снова начались протесты оппозиции — видео

В протестах приняли участие депутаты Партии коммунистов.

2022-09-07T19:32+0500

2022-09-07T19:32+0500

2022-09-07T19:32+0500

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оппозиция

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Кишиневе снова проходят акции протеста оппозиционной партии "Шор". Об этом сообщает Sputnik Молдова.Сторонники партии вышли к посольству Германии и зданию суда. Они требуют освобождения Марины Таубер и других арестованных активистов.Протестующие держат плакаты на государственном, русском и английском языках с призывами "Таубер - политзаключенная!" и "PAS закрывает рот оппозиции!".Напомним: в Молдове с мая продолжаются антиправительственные протесты. Протестующие граждане недовольны ростом цен на энергоресурсы и продукты питания, а также высоким уровнем инфляции, ухудшением качества жизни и преследованием оппозиции.Читайте также:Додон призвал свергнуть действующую власть в МолдовеМинистр окружающей среды Молдовы будет обеспечивать отопительный сезон дровами

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