Как избежать штрафа за нарушение спокойствия ночью – Минюст
© Sputnik / РИА НовостиТашкент ночью
© Sputnik / РИА Новости
За нарушение спокойствия граждан в ночное время действует штраф – до 150 тыс. сумов. Подробности в нашем материале.
По законодательству Узбекистана, нарушением спокойствия и препятствованием нормальному отдыху граждан в ночное время — с 23:00 до 6:00 часов — считается:
игра на музыкальных инструментах;
громкое пение;
громкие звуковые сигналы;
использование с повышенной громкостью телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и иной звуковоспроизводящей аппаратурой, находящейся в квартирах, подъездах, а также дворах домов, и улицах;
проведение в жилых домах и вне их шумных работ без острой необходимости, а также совершение иных действий, которые не соответствуют требованиям по борьбе с шумом в жилых помещениях.
Нарушение тишины в ночное время влечет штраф в размере до 100 тысяч сумов для обычных граждан, а для должностных лиц — до 150 тысяч сумов.
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