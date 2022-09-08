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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Как избежать штрафа за нарушение спокойствия ночью – Минюст
Как избежать штрафа за нарушение спокойствия ночью – Минюст
Нарушение спокойствия в ночное время карается штрафом.
2022-09-08T22:00+0500
2022-09-08T22:00+0500
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штраф
минюст узбекистана
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По законодательству Узбекистана, нарушением спокойствия и препятствованием нормальному отдыху граждан в ночное время — с 23:00 до 6:00 часов — считается:Нарушение тишины в ночное время влечет штраф в размере до 100 тысяч сумов для обычных граждан, а для должностных лиц — до 150 тысяч сумов.Читайте также:Как избежать встречи со стаей агрессивных собак — МЧСКак выйти из отпуска на работу без стресса – советы психолога
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как избежать штрафа за нарушение спокойствия ночью нарушение тишины правила штраф сколько минюст правила закон новости новость узбекистан что делать шумные соседи

Как избежать штрафа за нарушение спокойствия ночью – Минюст

22:00 08.09.2022
© Sputnik / РИА НовостиТашкент ночью
Ташкент ночью - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2022
© Sputnik / РИА Новости
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За нарушение спокойствия граждан в ночное время действует штраф – до 150 тыс. сумов. Подробности в нашем материале.
По законодательству Узбекистана, нарушением спокойствия и препятствованием нормальному отдыху граждан в ночное время — с 23:00 до 6:00 часов — считается:
игра на музыкальных инструментах;
громкое пение;
громкие звуковые сигналы;
использование с повышенной громкостью телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и иной звуковоспроизводящей аппаратурой, находящейся в квартирах, подъездах, а также дворах домов, и улицах;
проведение в жилых домах и вне их шумных работ без острой необходимости, а также совершение иных действий, которые не соответствуют требованиям по борьбе с шумом в жилых помещениях.
Нарушение тишины в ночное время влечет штраф в размере до 100 тысяч сумов для обычных граждан, а для должностных лиц — до 150 тысяч сумов.
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