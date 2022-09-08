https://uz.sputniknews.ru/20220908/kak-izbejat-shtrafa-za-narushenie-spokoystviya-nochyu--minyust--27907361.html

Как избежать штрафа за нарушение спокойствия ночью – Минюст

Как избежать штрафа за нарушение спокойствия ночью – Минюст

Нарушение спокойствия в ночное время карается штрафом.

2022-09-08T22:00+0500

2022-09-08T22:00+0500

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это интересно

штраф

минюст узбекистана

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По законодательству Узбекистана, нарушением спокойствия и препятствованием нормальному отдыху граждан в ночное время — с 23:00 до 6:00 часов — считается:Нарушение тишины в ночное время влечет штраф в размере до 100 тысяч сумов для обычных граждан, а для должностных лиц — до 150 тысяч сумов.Читайте также:Как избежать встречи со стаей агрессивных собак — МЧСКак выйти из отпуска на работу без стресса – советы психолога

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