https://uz.sputniknews.ru/20220908/putin-sammit-rossiya-kitay-mongoliya-proydet-v-uzbekistane-v-ramkax-shos-27889131.html

Путин: саммит Россия-Китай-Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС

Путин: саммит Россия-Китай-Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС

Об этом глава России Владимир Путин заявил в ходе двусторонней встречи с премьером Монголии во Владивостоке.

2022-09-08T14:37+0500

2022-09-08T14:37+0500

2022-09-08T14:37+0500

политика

владимир путин

россия

китай

монголия

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Трехсторонний саммит России, Китая и Монголии пройдет в Узбекистане в рамках Шанхайской организации сотрудничества, заявил президент Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, которая прошла в рамках Восточного экономического форума.Напомним: 15-16 сентября в Самарканде пройдет саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором примут участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Читайте также:

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путин саммит россия китай монголия пройдет в узбекистане в рамках шос об этом глава россии владимир путин заявил в ходе двусторонней встречи с премьером монголии во владивостоке