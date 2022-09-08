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Путин: саммит Россия-Китай-Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС
Путин: саммит Россия-Китай-Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС
Об этом глава России Владимир Путин заявил в ходе двусторонней встречи с премьером Монголии во Владивостоке.
2022-09-08T14:37+0500
2022-09-08T14:37+0500
политика
владимир путин
россия
китай
монголия
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Трехсторонний саммит России, Китая и Монголии пройдет в Узбекистане в рамках Шанхайской организации сотрудничества, заявил президент Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, которая прошла в рамках Восточного экономического форума.Напомним: 15-16 сентября в Самарканде пройдет саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором примут участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Читайте также:
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путин саммит россия китай монголия пройдет в узбекистане в рамках шос об этом глава россии владимир путин заявил в ходе двусторонней встречи с премьером монголии во владивостоке
путин саммит россия китай монголия пройдет в узбекистане в рамках шос об этом глава россии владимир путин заявил в ходе двусторонней встречи с премьером монголии во владивостоке

Путин: саммит Россия-Китай-Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС

14:37 08.09.2022
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в VII Восточном экономическом форуме
Президент РФ В. Путин принял участие в VII Восточном экономическом форуме - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2022
© POOL
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Об этом глава России Владимир Путин заявил в ходе двусторонней встречи с премьером Монголии во Владивостоке.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Трехсторонний саммит России, Китая и Монголии пройдет в Узбекистане в рамках Шанхайской организации сотрудничества, заявил президент Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, которая прошла в рамках Восточного экономического форума.

"Совсем скоро в Узбекистане планируется встреча с президентом Монголии, где у нас намечен трехсторонний саммит с участием председателя Китайской народной республики", - приводит РИА Новости слова российского лидера.

Напомним: 15-16 сентября в Самарканде пройдет саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором примут участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
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