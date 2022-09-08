https://uz.sputniknews.ru/20220908/v-buxare-sostoitsya-blagotvoritelnyy-zabeg--27857155.html
В Бухаре состоится благотворительный забег
В Бухаре состоится благотворительный забег
Гостей и участников мероприятия ждёт культурная программа.
2022-09-08T09:32+0500
2022-09-08T09:32+0500
2022-09-08T09:32+0500
общество
бухара
благотворительность
забег
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/07/27857298_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_97c91638547cb3f33ca3caace752a629.jpg
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Бухаре 17 сентября на закате пройдет благотворительный забег BUKHARA NIGHT RACE, сообщает пресс-служба мероприятия.На мероприятии будут беговые дистанции на 5 и 10 км, а также "Скандинавская ходьба" на 5 км, детский забег "Kids Run" на 300 и 600 метров. Планируется, что в забеге примут участие более 2 тыс. человек.По данным пресс-службы, спортивное мероприятие пройдет на освещенной светом трассе через знаковые места и улицы древней Бухары.Цель забега – это собрать деньги на приспособление музеев для людей с нарушением зрения. Собранная сумма пойдет на покупку аудиогидов, тактильных картин и необходимого оборудования.Регистрация на мероприятие доступна до 12 сентября на официальном сайте. Каждый участник события получит подарки – футболку и сумку. Еще участники забега, если уложатся в определенный лимит времени каждой дистанции, получат медаль.Также гостей мероприятия ждет культурная программа, в финале которой пройдет концерт с участием DJ Jad Halal и DJ Lehar.Напомним: BUKHARA NIGHT RACE – это международный забег, проходящий ночью. Он входит в ряд благотворительных забегов "Samarkand Marathon". В роли организаторов выступают Фонд развития культуры и искусства, Министерство развития спорта и Хокимият Бухарской области.Читайте также:Узбекистан примет участие в Совете по культурному сотрудничеству СНГИзвестный российский телеведущий представит фильм об Узбекистане
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/07/27857298_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_725b323cb062c95b2c1f7c6e536c8562.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в бухаре состоится благотворительный забег bukhara night race цель когда зачем регистрация как принять участие где будет забег программа дата благотворительность новости новость
в бухаре состоится благотворительный забег bukhara night race цель когда зачем регистрация как принять участие где будет забег программа дата благотворительность новости новость
В Бухаре состоится благотворительный забег
Гостей и участников мероприятия ждёт культурная программа, подарки, детские зоны, фотозоны, фуд-корты и многое другое.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
В Бухаре 17 сентября на закате пройдет благотворительный забег BUKHARA NIGHT RACE, сообщает пресс-служба
мероприятия.
На мероприятии будут беговые дистанции на 5 и 10 км, а также "Скандинавская ходьба" на 5 км, детский забег "Kids Run" на 300 и 600 метров. Планируется, что в забеге примут участие более 2 тыс. человек.
По данным пресс-службы, спортивное мероприятие пройдет на освещенной светом трассе через знаковые места и улицы древней Бухары.
Цель забега – это собрать деньги на приспособление музеев для людей с нарушением зрения. Собранная сумма пойдет на покупку аудиогидов, тактильных картин и необходимого оборудования.
Регистрация на мероприятие доступна до 12 сентября на официальном сайте. Каждый участник события получит подарки – футболку и сумку. Еще участники забега, если уложатся в определенный лимит времени каждой дистанции, получат медаль.
Также гостей мероприятия ждет культурная программа, в финале которой пройдет концерт с участием DJ Jad Halal и DJ Lehar.
Напомним: BUKHARA NIGHT RACE – это международный забег, проходящий ночью. Он входит в ряд благотворительных забегов "Samarkand Marathon". В роли организаторов выступают Фонд развития культуры и искусства, Министерство развития спорта и Хокимият Бухарской области.