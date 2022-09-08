https://uz.sputniknews.ru/20220908/v-buxare-sostoitsya-blagotvoritelnyy-zabeg--27857155.html

В Бухаре состоится благотворительный забег

В Бухаре состоится благотворительный забег

Гостей и участников мероприятия ждёт культурная программа.

2022-09-08T09:32+0500

2022-09-08T09:32+0500

2022-09-08T09:32+0500

общество

бухара

благотворительность

забег

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Бухаре 17 сентября на закате пройдет благотворительный забег BUKHARA NIGHT RACE, сообщает пресс-служба мероприятия.На мероприятии будут беговые дистанции на 5 и 10 км, а также "Скандинавская ходьба" на 5 км, детский забег "Kids Run" на 300 и 600 метров. Планируется, что в забеге примут участие более 2 тыс. человек.По данным пресс-службы, спортивное мероприятие пройдет на освещенной светом трассе через знаковые места и улицы древней Бухары.Цель забега – это собрать деньги на приспособление музеев для людей с нарушением зрения. Собранная сумма пойдет на покупку аудиогидов, тактильных картин и необходимого оборудования.Регистрация на мероприятие доступна до 12 сентября на официальном сайте. Каждый участник события получит подарки – футболку и сумку. Еще участники забега, если уложатся в определенный лимит времени каждой дистанции, получат медаль.Также гостей мероприятия ждет культурная программа, в финале которой пройдет концерт с участием DJ Jad Halal и DJ Lehar.Напомним: BUKHARA NIGHT RACE – это международный забег, проходящий ночью. Он входит в ряд благотворительных забегов "Samarkand Marathon". В роли организаторов выступают Фонд развития культуры и искусства, Министерство развития спорта и Хокимият Бухарской области.Читайте также:Узбекистан примет участие в Совете по культурному сотрудничеству СНГИзвестный российский телеведущий представит фильм об Узбекистане

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