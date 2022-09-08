https://uz.sputniknews.ru/20220908/v-nurate-proshel-zabeg-save-aral-2022--foto--27902452.html
В Нурате прошел забег Save Aral-2022 — фото
В Нурате прошел забег Save Aral-2022 — фото
Мероприятие прошло для привлечения людей к экологии.
2022-09-08T20:26+0500
2022-09-08T20:26+0500
2022-09-08T20:26+0500
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Нурате 6 сентября прошел третий этап международного спортивного марафона Save Aral-2022, передает пресс-служба мероприятия.По данным пресс-службы, забег проходил от одной из центральных улиц города до исторического комплекса "Чашма" — достопримечательности Навоийской области и популярного туристического места.Так, в забеге на 3 км свои силы испытали 3 тыс. участников, включая представителей Министерства обороны, Национальной гвардии и Министерства внутренних дел Узбекистана. Сильнейших участников забега наградили подарками от организаторов. В роли организаторов выступили Федерация легкой атлетики и хокимият Навоийской области при поддержке Министерства развития спорта республики. Планируется, что следующий этап забега Save Aral - 2022 пройдет 24 сентября в городе Самарканд.Ранее в Бухарской области прошел второй этап забега. Он собрал 3,5 тыс. человек.Напомним: Save Aral – спортивный благотворительный проект, который проводится по городам Узбекистана с 2019 года. Цель проекта – привлечь внимание общественности к антропогенно-природному кризису в Аральском море, а также к экологической обстановке в стране.Читайте также:В Бухаре состоится благотворительный забегМарафон "Мы вместе, мы — одна сила" прошел в Каракалпакстане
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фото в нурате прошел забег save aral 2022 спорт экология федерация легкой атлетики министерство развития спорта спортивные мероприятия в узбекистане навоийская область узбекистан новости спорта новость
фото в нурате прошел забег save aral 2022 спорт экология федерация легкой атлетики министерство развития спорта спортивные мероприятия в узбекистане навоийская область узбекистан новости спорта новость
В Нурате прошел забег Save Aral-2022 — фото
Спортивное мероприятие прошло для привлечения широкой общественности к экологическим проблемам в республике.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Нурате 6 сентября прошел третий этап международного спортивного марафона Save Aral-2022, передает пресс-служба мероприятия.
По данным пресс-службы, забег проходил от одной из центральных улиц города до исторического комплекса "Чашма" — достопримечательности Навоийской области и популярного туристического места.
Так, в забеге на 3 км свои силы испытали 3 тыс. участников, включая представителей Министерства обороны, Национальной гвардии и Министерства внутренних дел Узбекистана. Сильнейших участников забега наградили подарками от организаторов.
В роли организаторов выступили Федерация легкой атлетики и хокимият Навоийской области при поддержке Министерства развития спорта республики.
Планируется, что следующий этап забега Save Aral - 2022 пройдет 24 сентября в городе Самарканд.
Ранее в Бухарской области прошел второй этап забега. Он собрал 3,5 тыс. человек.
Напомним: Save Aral – спортивный благотворительный проект, который проводится по городам Узбекистана с 2019 года. Цель проекта – привлечь внимание общественности к антропогенно-природному кризису в Аральском море, а также к экологической обстановке в стране.