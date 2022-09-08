https://uz.sputniknews.ru/20220908/v-stolitse-otkroetsya-panoramnyy-kinopavilon-27885140.html

В "Узбекфильме" откроется новый павильон

В "Узбекфильме" откроется новый павильон

Раскрыты подробности самого ожидаемого культурного события этой осени.

2022-09-08T13:35+0500

2022-09-08T13:35+0500

2022-09-08T13:53+0500

культура

ташкентский кинофестиваль

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В ходе Ташкентского кинофестиваля в столице презентуют уникальный новейший панорамный павильон, построенный на территории киноконцерна "Узбекфильм". Об этом стало известно в рамках состоявшейся в Ташкенте пресс-конференции, посвященной старту XIV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути", который состоится 13-18 сентября, сообщает корреспондент Sputnik.По их информации, также будет представлен новый летний павильон, находящийся на территории "Узбекфильма". Его площадь составила 2 500 кв.м., здесь будут проводиться массовые масштабные мероприятия.Ташкентский кинофестиваль примет порядка 500 деятелей киноискусства, актеров и актрис, режиссеров и кинооператоров, продюсеров и кинокритиков, ученых киноведов из 40 стран мира. В рамках международного события будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов от мировых производителей. В дни фестиваля пройдет свыше 20 масштабных мероприятий, касающихся кинопроизводства, образования, демонстрации кинолент, съемочного процесса фильмов.Кроме того, в рамках мероприятия пройдут "Дни кино стран ШОС" и "Кинофорум стран ШОС" приуроченные к саммиту лидеров стран-членов ШОС, который пройдет с 15 по 16 сентября этого года в Самарканде.Кинофестиваль посетят такие звезды кинематографа, как Такеши Китано, Арманд Ассанте, Бурак Озчевит, Сергей Безруков и многие другие. В рамках кинофестиваля состоятся творческие встречи с культовыми режиссерами, актерами и другими выдающимися кинематографистами современности.Также на мероприятии пройдут круглые столы, бизнес-переговоры, подписание меморандумов о сотрудничестве с киноорганизациями и кинематографистами из разных стран.Ранее сообщалось, что в Ташкенте появится первый в Центральной Азии кинокластер.Читайте также:Такеши Китано станет специальным гостем Ташкентского кинофестиваля

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