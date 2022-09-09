https://uz.sputniknews.ru/20220909/chem-udivyat-rossiyskie-kinozvezdy-na-tashkentskom-kinofestivale-27908550.html

Чем удивят российские кинозвезды на Ташкентском кинофестивале

Чем удивят российские кинозвезды на Ташкентском кинофестивале

Российская делегация будет самой большой на кинофестивале.

2022-09-09T09:20+0500

2022-09-09T09:20+0500

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культура

россия

актеры

ташкентский кинофестиваль

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ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Предстоящий XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути", который стартует уже 14 сентября, посетят лучшие кинематографисты из самых разных стран мира.Большой интерес российской аудитории к узбекской культуре и истории, отсутствие языкового барьера создает для российских деятелей кино и телевидения безграничные возможности для создания своих картин, говорит сотрудник международного отдела Агентства кинематографии Узбекистана Сайера Худайбердиева.Ее слова подтверждает тот факт, что интерес зарубежных участников к Ташкентскому кинофестивалю растет.В рамках кинофестиваля, помимо презентации фильмов и мастер-классов, планируется подписание меморандумов между Роскино и Агентством кинематографии Узбекистана, а также между крупнейшими киностудиями двух стран о сотрудничестве, который подразумевает обмен специалистами и совместную съемку кинофильмов.Кто из российских звезд приедет в Узбекистан, какие фильмы они привезут собой, - в материале SputnikПерсоныЦеремония открытия Ташкентского кинофестиваля пройдет в Доме кинематографистов.В этом году подготовку торжественной церемонии доверили известному российскому актеру, режиссеру-постановщику Алексею Аграновичу. Фильмография режиссера насчитывает больше 20 работ, в числе которых "Доктор Лиза", "О чём говорят мужчины" и другие.Известный актер Сергей Безруков также в числе приглашенных гостей XIV Ташкентского международного кинофестиваля. Напомним, что Сергей Безруков снимался в фильмах "Азазель" (2002), "Бой с тенью" (2005), "Пушкин. Последняя дуэль" (2006), "Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011) и многих других.Также 13 сентября на летней площадке филиала ВГИКа в Ташкенте Безруков проведёт мастер-класс, где расскажет студентам о секретах актерского мастерства.По словам главы Агентства кинематографии Фирдавса Абдухаликова, в рамках кинофестиваля в Ташкенте состоится творческая встреча со звездой российского кино – Гошей Куценко. Он начал свою актерскую карьеру в 1992 году и снялся в более, чем полутора сотнях картин, среди которых "Турецкий гамбит", "Мамы", "Балканский рубеж" и многие другие.Также примет участие в мероприятии заслуженный артист России, который особенно полюбился телезрителям по сериалу "Сваты" Николай Добрынин. Актер сыграл одну из главных ролей в совместном узбекско-российском фильме-сказке "Подарок Пери" режиссера Фархада Махмудова. Эта кинолента также будет доступна для просмотра участникам кинофестиваля.Кроме того, 15 сентября в столице состоится "семейный" мастер-класс народного артиста РФ Владимира Хотиненко и киноведа Татьяны Яковлевой. Артисты расскажут молодым кинематографистам о киноязыке воплощении актерского замысла.Специалисты изобразительного искусстваКроме актеров и режиссеров, на кинофестивале выступят специалисты и по другим направлениям кинематографии. Так, декан художественного факультета ВГИКа, профессор Валерий Архипов расскажет о важности роли художника-постановщика в создании кинофильма.Валерий Архипов является художником-постановщиком таких картин как "Джокер", "Игрушки", сериалов "Телохранитель" и "Кадеты".Еще одним "скрытым" от глаз зрителя звезд кино станет кинооператор Юрий Любшин, который снял более 50 кинолент. В Доме кинематографистов он проведет мастер-класс на тему "Зачем нужен оператор в кино?".Премьеры фильмовАктеры фильма "Мистер Нокаут" Сергей Безруков, Виктор Вержбицкий, а также режиссер картины Артем Михалков представят новую киноленту в Ташкенте. Показ фильма пройдет в рамках "Дней кино России", которые откроются 13 сентября.Спортивная драма расскажет историю жизни и приключений легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио.Еще одним фильмом, который делегация России покажет на фестивале, станет спортивная экшн-драма "На острие". Главные роли в ленте исполнили Светлана Ходченкова и Стася Милославская.Фильм расскажет об противостояния двух совершенно разных по характеру спортсменок и их пути к олимпийскому золоту.Известный телеведущий, автор и режиссер документальных фильмов Павел Селин представит вторую часть дилогии "Рассвет жемчужины Востока" - "На новом шелковом пути". Картина расскажет о современной культуре Нового Узбекистана, его фестивальной жизни, театральных и кинопремьерах.Российско-узбекские фильмыАктеры совместного узбекско-российского фильма Рустама Сагдиева "Барон 2" приедут в Ташкент, где примут участие в церемонии открытия кинофестиваля, и затем презентуют фильм гостям мероприятия.Фильм представят Виктория Толстоганова, Виктор Вержбицкий, Игорь Лифанов, Фархад Махмудов, а также режиссер Рустам Сагдиев и продюсер Иван Архипов.Кинофестиваль порадует и детскую аудиторию фильмом-сказкой "Подарок Пери". Кинолента снята совместно Агентством кинематографии Узбекистана и кинокомпанией "ВЕГА" (Россия).Ходжа Насреддин и Ташкентский зоопаркПожалуй, одним из любопытных моментов в рамках кинофестиваля станет демонстрация анимационных образов Ходжи Насреддина и его верного спутника ишака, созданных киностудией Тимура Бекмамбетова Bazilevs.Творческая группа знаменитых "Диалогов о животных" известного телеведущего и биолога Ивана Затевахина, на которых выросло несколько поколений телезрителей, в скором времени отправятся в Узбекистан. Очередной цикл будет посвящен Ташкентскому зоопарку.Читайте также:В Ташкенте презентуют первый в ЦА кинокластер — подробностиИзвестный российский телеведущий представит фильм об Узбекистане

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