https://uz.sputniknews.ru/20220909/orkestr-spivakova-ispolnil-uzbekskuyu-pesnyu-na-kontserte-v-tashkente--video--27908999.html
Оркестр Спивакова исполнил узбекскую песню на концерте в Ташкенте – видео
Оркестр Спивакова исполнил узбекскую песню на концерте в Ташкенте – видео
В Ташкент для концерта приехало около 100 музыкантов.
2022-09-09T00:18+0500
2022-09-09T00:18+0500
2022-09-09T00:21+0500
культура
оркестр
ташкент
концерт
владимир спиваков
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ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Оркестр под управлением Владимира Спивакова исполнил легендарную песню "Умид" Батыра Закирова, сообщает корреспондент Sputnik.По словам Спивакова, коллектив оркестра заранее продумывал, что исполнить на ташкентском концерте. Так, дирижер выбрал два произведения, а ректор консерватории помог ему с партитурой. Далее начались репетиции.Также дирижер добавил, что коллектив оркестра всегда уезжает из Узбекистана с надеждой вернуться, поэтому последнее сочинение "Умид" это была надежда.Напомним: сегодня в столице республике прошел концерт Национального филармонического оркестра России под управлением дирижера Владимира Спивакова. Организаторами концерта выступили Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и Благотворительный Фонд Алишера Усманова.Читайте также:В Узбекистане стартовала выставка "Дух Самарканда глазами художника" - фотоВ Казахстане стартовала выставка ART-EXPO – видео
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видео оркестр спивакова исполнил узбекскую песню национальный оркестр как выступил где музыка классическая узбекистан культура новости новость россия
видео оркестр спивакова исполнил узбекскую песню национальный оркестр как выступил где музыка классическая узбекистан культура новости новость россия
Оркестр Спивакова исполнил узбекскую песню на концерте в Ташкенте – видео
00:18 09.09.2022 (обновлено: 00:21 09.09.2022)
По словам дирижера, в Ташкент для участия в концерте приехало около 100 музыкантов.
ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Оркестр под управлением Владимира Спивакова исполнил легендарную песню "Умид" Батыра Закирова, сообщает корреспондент Sputnik.
По словам Спивакова, коллектив оркестра заранее продумывал, что исполнить на ташкентском концерте. Так, дирижер выбрал два произведения, а ректор консерватории помог ему с партитурой. Далее начались репетиции.
"Хотели, чтобы узбекистанцы получили удовольствие. Может быть, это немного с русским акцентом звучало, но всё равно с любовью. А это самое главное",- отметил Спиваков.
Также дирижер добавил, что коллектив оркестра всегда уезжает из Узбекистана с надеждой вернуться, поэтому последнее сочинение "Умид" это была надежда.
Напомним: сегодня в столице республике прошел
концерт Национального филармонического оркестра России под управлением дирижера Владимира Спивакова. Организаторами концерта выступили Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и Благотворительный Фонд Алишера Усманова.