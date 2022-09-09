https://uz.sputniknews.ru/20220909/orkestr-spivakova-ispolnil-uzbekskuyu-pesnyu-na-kontserte-v-tashkente--video--27908999.html

Оркестр Спивакова исполнил узбекскую песню на концерте в Ташкенте – видео

Оркестр Спивакова исполнил узбекскую песню на концерте в Ташкенте – видео

В Ташкент для концерта приехало около 100 музыкантов.

2022-09-09T00:18+0500

2022-09-09T00:18+0500

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культура

оркестр

ташкент

концерт

владимир спиваков

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ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Оркестр под управлением Владимира Спивакова исполнил легендарную песню "Умид" Батыра Закирова, сообщает корреспондент Sputnik.По словам Спивакова, коллектив оркестра заранее продумывал, что исполнить на ташкентском концерте. Так, дирижер выбрал два произведения, а ректор консерватории помог ему с партитурой. Далее начались репетиции.Также дирижер добавил, что коллектив оркестра всегда уезжает из Узбекистана с надеждой вернуться, поэтому последнее сочинение "Умид" это была надежда.Напомним: сегодня в столице республике прошел концерт Национального филармонического оркестра России под управлением дирижера Владимира Спивакова. Организаторами концерта выступили Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и Благотворительный Фонд Алишера Усманова.Читайте также:В Узбекистане стартовала выставка "Дух Самарканда глазами художника" - фотоВ Казахстане стартовала выставка ART-EXPO – видео

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