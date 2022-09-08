https://uz.sputniknews.ru/20220908/v-kazaxstane-startovala-vystavka-art-expo--video--27904274.html
В Казахстане стартовала выставка ART-EXPO – видео
В Казахстане стартовала выставка ART-EXPO – видео
Выставка продлится до 10 сентября в Национальном музее.
2022-09-08T19:57+0500
2022-09-08T19:57+0500
2022-09-08T19:57+0500
культура
казахстан
выставка
искусство
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Нур-Султане стартовала Международная выставка ART-EXPO государств-участников СНГ, передает Sputnik Казахстан.Выставку проводят в целях укрепить гуманитарное сотрудничество стран СНГ. Гости мероприятия узнают о достижениях, знаковых событиях и продукции мастеров прикладного искусства из стран содружества, а также смогут принять участие в мастер-классах и экскурсиях по Национальному музею. Также в рамках мероприятия планируется провести двусторонние встречи Совета по культурному сотрудничеству СНГ, музейного road-show. Напомним: с 8 по 9 сентября в Национальном музее Казахстана проходит заседание Совета по культурному сотрудничеству стран-участниц СНГ.Читайте также:В Узбекистане стартовала выставка "Дух Самарканда глазами художника" - фотоРоссийские звезды проведут мастер-классы для кинематографистов Узбекистана
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видео в казахстане стартовала выставка art expo мастера прикладное искусство творчество нур султан новости культура новость
видео в казахстане стартовала выставка art expo мастера прикладное искусство творчество нур султан новости культура новость
В Казахстане стартовала выставка ART-EXPO – видео
Выставка продлится до 10 сентября в Национальном музее в столице Казахстана. В мероприятии принимают участие узбекистанские мастера.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
В Нур-Султане стартовала Международная выставка ART-EXPO государств-участников СНГ, передает Sputnik Казахстан
.
Выставку проводят в целях укрепить гуманитарное сотрудничество стран СНГ. Гости мероприятия узнают о достижениях, знаковых событиях и продукции мастеров прикладного искусства из стран содружества, а также смогут принять участие в мастер-классах и экскурсиях по Национальному музею.
Также в рамках мероприятия планируется провести двусторонние встречи Совета по культурному сотрудничеству СНГ, музейного road-show.
Напомним: с 8 по 9 сентября в Национальном музее Казахстана проходит
заседание Совета по культурному сотрудничеству стран-участниц СНГ.