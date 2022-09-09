https://uz.sputniknews.ru/20220909/poezdka-putina-v-samarkand-budet-ochen-vajnoy---peskov-27940955.html
Поездка Путина в Самарканд будет очень важной - Песков
Поездка Путина в Самарканд будет очень важной - Песков
Пресс-секретарь президента рассказал о подготовке к рабочему визиту главы государства в Узбекистан.
2022-09-09T20:11+0500
2022-09-09T20:11+0500
2022-09-09T20:11+0500
саммит шос-2022 в самарканде
владимир путин
дмитрий песков
подготовка к визиту
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ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. В настоящее время ведется подготовка к рабочему визиту президента России Владимира Путина в Узбекистан. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости."Это очень важная будет поездка: это и саммит ШОС, и двусторонние российско-узбекистанские контакты на высшем уровне, и целый ряд двусторонок с участниками, а также целый ряд других встреч и мероприятий", - отметил Песков.Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября. В нем примут участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты. В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также: Чего ожидать от Самаркандского саммита ШОС – мнение экспертов
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саммит шос шанхайская организация сотрудничества самарканд узбекистан президент россии рф владимир путин пресс-секретарь президента дмитрий песков подготовка к рабочему визиту поездка будет очень важная встречи двусторонние
саммит шос шанхайская организация сотрудничества самарканд узбекистан президент россии рф владимир путин пресс-секретарь президента дмитрий песков подготовка к рабочему визиту поездка будет очень важная встречи двусторонние
Поездка Путина в Самарканд будет очень важной - Песков
Пресс-секретарь президента рассказал о подготовке к рабочему визиту главы государства в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. В настоящее время ведется подготовка к рабочему визиту президента России Владимира Путина в Узбекистан. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Это очень важная будет поездка: это и саммит ШОС, и двусторонние российско-узбекистанские контакты на высшем уровне, и целый ряд двусторонок с участниками, а также целый ряд других встреч и мероприятий", - отметил Песков.
Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября. В нем примут участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты. В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.