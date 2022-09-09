https://uz.sputniknews.ru/20220909/renxap-kndr-otvetit-yadernym-udarom-v-sluchae-yadernoy-ataki-27915381.html

Ренхап: КНДР ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки

Ренхап: КНДР ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки

Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия.

2022-09-09T12:15+0500

2022-09-09T12:15+0500

2022-09-09T12:15+0500

в мире

кндр

ядерное оружие

атака

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. КНДР ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением ядерного оружия или оружия массового поражения, а также неминуемой угрозы такого удара. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).Так, декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия" был принят Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва на сессии 7 сентября.Известно, что данный документ включает в себя 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, и других.По сообщению агентства, условиями использования ядерного оружия является нападение или неотвратимая угроза нападения врага с применением ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения на Северн4ую Корею, нападение враждебных ядерных или неядерных сил на руководство страны и командование ядерными силами, а также сокрушительное нападение или его угроза на стратегически важные объекты страны.Также согласно декрету, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает глава страны Ким Чен Ын. В том случае, если атака произойдет на командование с Ким Чен Ыном во главе, то нанесение ответного ядерного удара произойдет автоматически. Ядерные силы КНДР будут поддерживаться в состоянии готовности, чтобы иметь возможность немедленно нанести удар в случае необходимости.Читайте также:

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ренхап кндр ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки ким чен ын заявил что северная корея никогда не откажется от ядерного оружия