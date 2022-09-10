https://uz.sputniknews.ru/20220910/mer-moskvy-soobschil-kogda-na-vdnx-otkroetsya-pavilon-uzbekistana-27963750.html

Мэр Москвы сообщил, когда на ВДНХ откроется павильон Узбекистана

Мэр Москвы сообщил, когда на ВДНХ откроется павильон Узбекистана

В среднем в год ВДНХ посещает 25 миллионов человек.

2022-09-10T19:35+0500

2022-09-10T19:35+0500

2022-09-10T19:35+0500

культура

сергей собянин

мэр

москва

вднх

узбекистан

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о развитии ВДНХ и о выполнении поручения главы государства по передаче павильона на ВДНХ Узбекистану, он откроется уже в этом году, передает РИА Новости.В субботу президент посетил парк "Зарядье", где совместно с мэром столицы в режиме видеосвязи открыл на ВДНХ новое колесо обозрения "Солнце Москвы".Собянин доложил Путину, что развитие ВДНХ продолжается, создаются новые пространства, в среднем в год ВДНХ посещает 25 млн человек. По его словам, это "наверное, самый популярный объект на территории России".Он также отметил, что павильон Кыргызстана откроется в следующем году, как и Абхазии.Помимо этого, мэр Москвы доложил, что уже развиваются другие проекты: парк развлечений, проектируется "Экспо", начинает строиться Дом автотранспорта и уникальный павильон "Атом".Также он рассказал о завершении реконструкции Центрального павильона, где уже осенью откроется совместный проект с Третьяковской галереей.Читайте также:Что показал Узбекистан на выставке текстиля в Москве — видеоВ Москве состоялся фестиваль риса имени Н.В. Кима – видео

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