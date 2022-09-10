https://uz.sputniknews.ru/20220910/mer-moskvy-soobschil-kogda-na-vdnx-otkroetsya-pavilon-uzbekistana-27963750.html
Мэр Москвы сообщил, когда на ВДНХ откроется павильон Узбекистана
Мэр Москвы сообщил, когда на ВДНХ откроется павильон Узбекистана
В среднем в год ВДНХ посещает 25 миллионов человек.
2022-09-10T19:35+0500
2022-09-10T19:35+0500
2022-09-10T19:35+0500
культура
сергей собянин
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вднх
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владимир путин
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о развитии ВДНХ и о выполнении поручения главы государства по передаче павильона на ВДНХ Узбекистану, он откроется уже в этом году, передает РИА Новости.В субботу президент посетил парк "Зарядье", где совместно с мэром столицы в режиме видеосвязи открыл на ВДНХ новое колесо обозрения "Солнце Москвы".Собянин доложил Путину, что развитие ВДНХ продолжается, создаются новые пространства, в среднем в год ВДНХ посещает 25 млн человек. По его словам, это "наверное, самый популярный объект на территории России".Он также отметил, что павильон Кыргызстана откроется в следующем году, как и Абхазии.Помимо этого, мэр Москвы доложил, что уже развиваются другие проекты: парк развлечений, проектируется "Экспо", начинает строиться Дом автотранспорта и уникальный павильон "Атом".Также он рассказал о завершении реконструкции Центрального павильона, где уже осенью откроется совместный проект с Третьяковской галереей.Читайте также:Что показал Узбекистан на выставке текстиля в Москве — видеоВ Москве состоялся фестиваль риса имени Н.В. Кима – видео
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мэр москвы собянин сообщил доложил путину когда на вднх откроется откроют заработает начнет работать где находится где будет находиться павильон узбекистана в каком году месяце расписание афиша новости заявления в москве культура
мэр москвы собянин сообщил доложил путину когда на вднх откроется откроют заработает начнет работать где находится где будет находиться павильон узбекистана в каком году месяце расписание афиша новости заявления в москве культура
Мэр Москвы сообщил, когда на ВДНХ откроется павильон Узбекистана
Собянин доложил Путину, что развитие ВДНХ продолжается, создаются новые пространства, в среднем в год ВДНХ посещает 25 млн человек.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о развитии ВДНХ и о выполнении поручения главы государства по передаче павильона на ВДНХ Узбекистану, он откроется уже в этом году, передает РИА Новости.
В субботу президент посетил парк "Зарядье", где совместно с мэром столицы в режиме видеосвязи открыл на ВДНХ новое колесо обозрения "Солнце Москвы".
Собянин доложил Путину, что развитие ВДНХ продолжается, создаются новые пространства, в среднем в год ВДНХ посещает 25 млн человек. По его словам, это "наверное, самый популярный объект на территории России".
"Здесь же возрождаем национальные павильоны. "Казахстан" мы с вами открывали вместе... работает также азербайджанский павильон, "Узбекистан" открывается в этом году. Помните, вы давали поручение, чтобы мы передали Узбекистану этот очень красивый павильон исторический. Мы освободили его, помогли реставрировать и передали", - сказал Собянин.
Он также отметил, что павильон Кыргызстана откроется в следующем году, как и Абхазии.
Помимо этого, мэр Москвы доложил, что уже развиваются другие проекты: парк развлечений, проектируется "Экспо", начинает строиться Дом автотранспорта и уникальный павильон "Атом".
Также он рассказал о завершении реконструкции Центрального павильона, где уже осенью откроется совместный проект с Третьяковской галереей.