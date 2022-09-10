https://uz.sputniknews.ru/20220910/posol-kazaxstana-posetil-uzbekistan---itogi-peregovorov-27959898.html

Посол Казахстана посетил МИД Узбекистана - итоги переговоров

Посол Казахстана посетил МИД Узбекистана - итоги переговоров

Дархан Сатыбалды завершил свою дипломатическую миссию в Узбекистане.

2022-09-10T16:10+0500

2022-09-10T16:10+0500

2022-09-10T18:49+0500

политика

казахстан

узбекистан

посол

владимир норов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0a/27954350_0:73:1024:649_1920x0_80_0_0_f64817256ab60826c6b2f5c87b7d1cdb.jpg

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана Дархана Сатыбалды, завершающего свою дипломатическую миссию. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.В ходе беседы отмечалось укрепление узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.Норов поздравил Сатыбалды с назначением на пост акима (хокима - Sputnik) Туркестанской области и пожелал успехов в его профессиональной деятельности.Стороны обсудили перспективы расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях сотрудничества.Сатыбалды подчеркнул, что за период своей работы в Узбекистане стал свидетелем динамичных преобразований, которые кардинально изменили облик страны и способствовали повышению благосостояния народа.Посол выразил глубокую благодарность узбекской стороне за всемерную поддержку и созданные условия для осуществления его дипломатической деятельности, заверив, что навсегда останется другом Узбекистана и будет принимать все усилия для укрепления узбекско-казахстанских связей.Читайте также:В Узбекистане создадут Агентство для оценки эффективности реформ

казахстан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

посол казахстана посетил узбекистан итоги переговоров дархан сатыбалды завершил свою дипломатическую миссию в узбекистане новости заявления политика