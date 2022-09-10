https://uz.sputniknews.ru/20220910/posol-kazaxstana-posetil-uzbekistan---itogi-peregovorov-27959898.html
Посол Казахстана посетил МИД Узбекистана - итоги переговоров
Посол Казахстана посетил МИД Узбекистана - итоги переговоров
Дархан Сатыбалды завершил свою дипломатическую миссию в Узбекистане.
2022-09-10T16:10+0500
2022-09-10T16:10+0500
2022-09-10T18:49+0500
политика
казахстан
узбекистан
посол
владимир норов
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана Дархана Сатыбалды, завершающего свою дипломатическую миссию. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.В ходе беседы отмечалось укрепление узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.Норов поздравил Сатыбалды с назначением на пост акима (хокима - Sputnik) Туркестанской области и пожелал успехов в его профессиональной деятельности.Стороны обсудили перспективы расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях сотрудничества.Сатыбалды подчеркнул, что за период своей работы в Узбекистане стал свидетелем динамичных преобразований, которые кардинально изменили облик страны и способствовали повышению благосостояния народа.Посол выразил глубокую благодарность узбекской стороне за всемерную поддержку и созданные условия для осуществления его дипломатической деятельности, заверив, что навсегда останется другом Узбекистана и будет принимать все усилия для укрепления узбекско-казахстанских связей.Читайте также:В Узбекистане создадут Агентство для оценки эффективности реформ
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посол казахстана посетил узбекистан итоги переговоров дархан сатыбалды завершил свою дипломатическую миссию в узбекистане новости заявления политика
посол казахстана посетил узбекистан итоги переговоров дархан сатыбалды завершил свою дипломатическую миссию в узбекистане новости заявления политика
Посол Казахстана посетил МИД Узбекистана - итоги переговоров
16:10 10.09.2022 (обновлено: 18:49 10.09.2022)
Дархан Сатыбалды завершил свою дипломатическую миссию в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана Дархана Сатыбалды, завершающего свою дипломатическую миссию. Об этом сообщает пресс-служба
МИД Узбекистана.
В ходе беседы отмечалось укрепление узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
Норов поздравил Сатыбалды с назначением на пост акима (хокима - Sputnik) Туркестанской области и пожелал успехов в его профессиональной деятельности.
Стороны обсудили перспективы расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях сотрудничества.
Сатыбалды подчеркнул, что за период своей работы в Узбекистане стал свидетелем динамичных преобразований, которые кардинально изменили облик страны и способствовали повышению благосостояния народа.
Посол выразил глубокую благодарность узбекской стороне за всемерную поддержку и созданные условия для осуществления его дипломатической деятельности, заверив, что навсегда останется другом Узбекистана и будет принимать все усилия для укрепления узбекско-казахстанских связей.