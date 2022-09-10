https://uz.sputniknews.ru/20220910/rossiyskie-kompanii-otkryvayut-shourumy-v-uzbekistane-27950082.html

Российские компании открывают шоурумы в Узбекистане

Российские компании открывают шоурумы в Узбекистане

Борьба с онкологией, развитие туризма, поставки вагонов для метро - российские компании развивают в республике новые проекты. О сотрудничестве рассказал Торговый представитель РФ в Узбекистане КОнстантин Злыгостев.

2022-09-10T10:40+0500

2022-09-10T10:40+0500

2022-09-10T10:40+0500

экономика

россия

узбекистан

торговое представительство

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Россия традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.В прошлом году товарооборот между странами вырос до $7,5 млрд, а с начала текущего года торговля увеличилась на 40%. О новых проектах, примерах успешного инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации между Москвой и Ташкентом рассказывает торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.Ранее торгпред посетил свободные экономические зоны Ангрен и Навои, на территории которых реализуются, в том числе и российские проекты. Сегодня для России особенно актуальна локализация производств, хотя бы частично, на территории дружественных стран, отмечает Злыгостев. Узбекистан в этом плане является максимально выгодной площадкой.Константин Злыгостев привел в пример индустриальный парк "Чирчик", отметив его пользу для бизнеса. В настоящее время парке реализуется 6 проектов на сумму $25 млн. В проработке находятся еще 7 проектов на общую сумму $10 млн.Активность на узбекском рынке также проявляет российская компания "Силовые машины", которая поставляет оборудование на Сырдарьинскую ТЭС, Туполангскую, Нижнечаткальскую и Фархадскую ГЭС. В апреле этого года открылся первый магазин "Магнит Косметик", для которого Узбекистан стал первой точкой входа на зарубежные рынки.В то же время, по словам торгпреда, некоторые регионы России выбирают другой путь бизнес-отношений с республикой — открывают шоурумы своих производителей. Такой формат опробовали Рязанская, Челябинская и Ульяновская области.Также, по словам торгпреда, недавно стало известно, что Ташкентский метрополитен планирует закупить 4 состава вагонов в России для обновления своего парка. Поставлять подвижные составы современного типа будет Метровагонмаш (входит в "Трансмашхолдинг"). В 2019-2021 гг. Метровагонмаш уже поставил для метрополитена Ташкента 60 вагонов общей стоимостью более 90 млн евро.В целом Россия занимает первое место по числу созданных в Узбекистане совместных предприятий — около 3000 единиц. С начала 2022-го года российский бизнес создал в Узбекистане 302 предприятия (на 1 сентября 2021 года было 2 311 единиц).Экспорт текстиля из Узбекистана в РоссиюНе секрет, что Россия является основным потребителем узбекского текстиля. В прошлом году общий объем поставок текстильной и швейно-трикотажную продукции и республики составил около $1 млрд. По итогам 7 месяцев этого года в Россию было поставлено на 35% больше указанной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на общую сумму около $700 млн.Кроме того, прорабатывается составление перечня номенклатуры изделий текстильной промышленности, востребованной в России.В настоящее время также осуждается вопрос открытия первого магазина продукции узбекских производителей в Тульской области.Развитие сотрудничества в туризмеРоссия и Узбекистан являются крупными туристическими центрами и местами притяжения путешественников, поэтому этой области страны уделяют особое внимание. По итогам 5 месяцев этого года количество туристов из России в Узбекистан выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, республику посетили более чем 130 тыс. граждан.Константин Злыгостев напомнил, что в марте этого года в рамках встречи вице-премьера России Дмитрия Чернышенко с заместителем премьер-министра -министром туризма и культурного наследия Узбекистана Азизом Абдухакимовым был подписан план мероприятий по наращиванию взаимного туристического потока. Документ состоит из 20 мероприятий, включая проведение Года туризма России и Узбекистана, разработку и запуск трансграничного туристического маршрута "Великий шелковый путь".Среди ближайших проектов Злыгостев отмечает запланированный осенью этого года в Узбекистан визит Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в рамках которого в Ташкенте планируется создать Международный центр компетенций в сфере туризма.Недавно также стало известно, что в октябре этого года состоятся Дни Ташкента в Уфе.Борьба с онкологией и диабетомРоссийские компании планируют локализовать производство ряда лекарственных препаратов в Узбекистане, среди них есть и жизненно важные, в частности, инсулин. Так, по итогам 2021-го Россия стала вторым поставщиком лекарственных препаратов в Узбекистан с объемом в 107 млн долл. США, уступив лишь Индии.Ранее и Константин Злыгостев посетил фармацевтический кластер Tashkent Pharma Park. Подписан ряд соглашений с российскими компаниями по созданию в стране производств социально значимых медицинских препаратов.Страны реализуют крупный инвестиционный проект по локализации производства инсулинов. В апреле этого года, "на полях" выставки "Иннопром. Центральная Азия" было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между российской компанией ГЕРОФАРМ, узбекской ZUMAPHARMA и Минздравом Узбекистана, которое предполагает трансфер технологии и создание производства аналоговых и человеческих инсулинов на территории республики.Еще один значимый проект, по словам Злыгостева, прорабатывается российской компанией "Фармасинтез" и Агентством по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана. Речь идет о строительстве предприятия по производству фармакопейных субстанций для онкологических лекарственных средств в одной из свободных экономических зон республики.Объем предполагаемых инвестиций составит порядка $ 50 млн. Обе стороны сейчас работают над прогнозными показателями потребностей Узбекистана в противоопухолевых препаратах в долгосрочной перспективе.Читайте также: Самые важные экономические инициативы Узбекистана в ШОС — обзор

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