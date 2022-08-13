https://uz.sputniknews.ru/20220813/torgpred-rossii-v-uzbekistane-posetil-tashkentskiy-farmatsevticheskiy-klaster-27102394.html
Торгпред России в Узбекистане посетил Ташкентский фармацевтический кластер
Торгпред России в Узбекистане посетил Ташкентский фармацевтический кластер
Подробности встречи Константина Злыгостева с руководством Агентства по развитию фармацевтической отрасли и "Tashkent Pharma Park" читайте в нашем материале.
2022-08-13T21:19+0500
2022-08-13T21:19+0500
2022-08-13T21:19+0500
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ТАШКЕНТ, 13 авг– Sputnik. Накануне торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев посетил фармацевтический кластер "TASHKENT PHARMA PARK", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В рамках встречи с руководством Агентства по развитию фармацевтической отрасли и "Tashkent Pharma Park" отмечено, что уже подписан ряд соглашений с российскими компаниями по созданию в стране производств социально значимых медицинских препаратов.Особое внимание заслуживает инициатива по привлечению российских медицинских ВУЗов к участию в разработке образовательных программ по обучению узбекистанских специалистов в Фармацевтическом техническом университете, первый набор абитуриентов которого состоится этой осенью.Концепция кластера "TASHKENT PHARMA PARK" - обеспечение развития фармотрасли. На территории 130 га разместят новое производство лекарственных препаратов, изделий и техники медицинского назначения.Кроме того, здесь создадут технопарк с секторами научной деятельности, лаборатории, виварий и фармуниверситет.Читайте также: Для обучения на IT курсах выдадут кредиты
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узбекистан, россия, торговое представительство, фармацевтика, сотрудничество
Торгпред России в Узбекистане посетил Ташкентский фармацевтический кластер
Подробности встречи Константина Злыгостева с руководством Агентства по развитию фармацевтической отрасли и "Tashkent Pharma Park" читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 авг– Sputnik.
Накануне торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев посетил фармацевтический кластер "TASHKENT PHARMA PARK", сообщает корреспондент Sputnik
Узбекистан.
В рамках встречи с руководством Агентства по развитию фармацевтической отрасли и "Tashkent Pharma Park" отмечено, что уже подписан ряд соглашений с российскими компаниями по созданию в стране производств социально значимых медицинских препаратов.
Особое внимание заслуживает инициатива по привлечению российских медицинских ВУЗов к участию в разработке образовательных программ по обучению узбекистанских специалистов в Фармацевтическом техническом университете, первый набор абитуриентов которого состоится этой осенью.
Концепция кластера "TASHKENT PHARMA PARK" - обеспечение развития фармотрасли. На территории 130 га разместят новое производство лекарственных препаратов, изделий и техники медицинского назначения.
Кроме того, здесь создадут технопарк с секторами научной деятельности, лаборатории, виварий и фармуниверситет.