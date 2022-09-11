https://uz.sputniknews.ru/20220911/kakie-initsiativy-vydvinul-uzbekistan-v-oblasti-nauki-texnologiy-i-innovatsiy-v-ramkax-shos-27983890.html

Какие инициативы выдвинул Узбекистан в области науки, технологий и инноваций в рамках ШОС

Какие инициативы выдвинул Узбекистан в области науки, технологий и инноваций в рамках ШОС

Углубление научно-технического сотрудничества на пространстве ШОС является особенно важным и перспективным направлением деятельности организации.

2022-09-11T14:08+0500

2022-09-11T14:08+0500

2022-09-11T14:13+0500

саммит шос-2022 в самарканде

узбекистан

инициатива

шос

наука

технологии

инновации

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. На предстоящем Саммите глав государств-членов ШОС в Самарканде будет согласован План действий по научно-техническому сотрудничеству в приоритетных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана.Дальнейшее продвижение научно-технического сотрудничества и взаимодействие в сфере инноваций, как в многостороннем формате, так и со странами-участницами, определены в качестве важных приоритетов председательства Узбекистана в ШОС.В данное время научно-техническое сотрудничество стран-участниц ШОС направлено в первую очередь на повышение благосостояния людей, рост уровня их жизни. Таким образом, Узбекистан выступает за активизацию сотрудничества в области науки, технологий и инноваций в рамках ШОС.Ранее на шестом Совещании руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов ШОС, который прошел в Ташкенте, Узбекистан выступил с рядом инициатив и предложений в поддержку планов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в области науки и технологий на 2022-2025 годы.Известно, что республика выдвинула программу "Инновации для регионов Приаралья" в целях преобразования региона Приаралья из зоны экологического и гуманитарного кризиса в зону экологических инноваций и технологий, а также масштабного внедрения ресурсосберегающих, "зеленых" и циркулярных (то есть безотходных, регенеративных и эффективных) современных инновационных технологий.Кроме этого, Узбекистан выступил с инициативой создания общего сборника "Флора государств — членов ШОС" на основе внедрения новой цифровой модели автоматического распознавания всех видов редких и исчезающих растений в отдаленных регионах Организации.Также республика предложила разработку и реализацию совместной научной программы "Зеленая энергетика" по борьбе с изменением климата, особенно по снижению уровня углекислого газа (CO2) и других парниковых газов в атмосфере и проведение первой Цифровой ярмарки инновационных технологий государств — членов ШОС.Помимо прочего, узбекистанская сторона выступила с предложением учредить награду в области науки и техники в целях поддержки инновационной деятельности и активизации участия в международных научных мероприятиях молодых ученых и специалистов государств-членов ШОС. Она будет присуждаться молодым специалистам за значительный вклад в развитие науки и техники для стимулирования дальнейших исследований кандидатов указанной премии, создания благоприятных условий для новых научных открытий и инновационных достижений. Подобные инициативы по содействию молодежи в науке находят широкую поддержку среди руководителей государств-членов объединения.Также необходимо отметить, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделяет огромное внимание поддержке научной и инновационной деятельности. Так, в республике приняли Стратегию инновационного развития на 2019-2021 годы, законы "О науке и научной деятельности", "Об инновационной деятельности" и Концепцию развития науки до 2030 года, которая определяет основы научно-инновационного развития страны на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

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какие инициативы выдвинул узбекистан в области науки технологий и инноваций в рамках шос углубление научно технического сотрудничества на пространстве шос является особенно важным и перспективным направлением деятельности организации