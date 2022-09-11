https://uz.sputniknews.ru/20220911/na-zaporojskoy-aes-ostanovili-shestoy-energoblok-27977832.html

На Запорожской АЭС остановили шестой энергоблок

На Запорожской АЭС остановили шестой энергоблок

О прекращении работы последнего работавшего энергоблока сообщили власти Запорожской области.

2022-09-11T12:05+0500

2022-09-11T12:05+0500

2022-09-11T12:05+0500

специальная военная операция россии в донбассе

аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/02/27732071_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4f0b377db355a383044b4189874b2a24.jpg

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Последний работавший на Запорожской атомной электростанции шестой энергоблок остановлен. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Власти региона заявляли, что на фоне постоянных обстрелов ЗАЭС украинской стороной рассматривался вариант полной остановки работы станции.Напомним: Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

на запорожской аэс остановили шестой энергоблок о прекращении работы последнего работавшего энергоблока сообщили власти запорожской области