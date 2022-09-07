https://uz.sputniknews.ru/20220907/mariya-zaxarova-otreagirovala-na-doklad-magate-o-zaes-27848350.html

Мария Захарова отреагировала на доклад МАГАТЭ о ЗАЭС

Мария Захарова отреагировала на доклад МАГАТЭ о ЗАЭС

МАГАТЭ упорно не желает видеть источник обстрелов ЗАЭС.

2022-09-07T13:38+0500

2022-09-07T13:38+0500

2022-09-07T13:38+0500

специальная военная операция россии в донбассе

мария захарова

магатэ

аэс

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Все необходимое для получения данных по обстановке на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сделано, но в докладе миссии МАГАТЭ нет информации по источнику обстрелов станции, очевидно, что этого просто не захотели увидеть, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Российский постпред при ООН уже выразил сожаление в связи с тем, что миссии не удалось отразить в докладе, кто же стреляет по Запорожской электростанции... Как только начинается история про то, что "мы не знаем, кто это сделал", автоматически это сделала Россия. То есть, у них есть стопроцентная уверенность в том, что не будет ни одного аргумента в пользу того, что это было сделано русскими, поэтому тут же идет история про то, что нет данных о том, кто бы это мог сделать", - отметила Захарова. По ее словам, отсутствие сведений по обстрелам ЗАЭС могут быть только в том случае, если представители МАГАТЭ не желают видеть источник обстрелов."Вещи и события, связанные с крупными какими-то случаями: либо это катастрофа, либо это нападение на атомную электростанцию - оставляет всех в неведении. "Ну нет данных", — такое может быть? Это можно не видеть, только если не хочешь это видеть", — подчеркнула представитель МИД РФ.Читайте также:Лидер Мьянмы сделал заявление про Путина и закупку российских нефтепродуктов

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