https://uz.sputniknews.ru/20220907/mariya-zaxarova-otreagirovala-na-doklad-magate-o-zaes-27848350.html
Мария Захарова отреагировала на доклад МАГАТЭ о ЗАЭС
Мария Захарова отреагировала на доклад МАГАТЭ о ЗАЭС
МАГАТЭ упорно не желает видеть источник обстрелов ЗАЭС.
2022-09-07T13:38+0500
2022-09-07T13:38+0500
2022-09-07T13:38+0500
специальная военная операция россии в донбассе
мария захарова
магатэ
аэс
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Все необходимое для получения данных по обстановке на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сделано, но в докладе миссии МАГАТЭ нет информации по источнику обстрелов станции, очевидно, что этого просто не захотели увидеть, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Российский постпред при ООН уже выразил сожаление в связи с тем, что миссии не удалось отразить в докладе, кто же стреляет по Запорожской электростанции... Как только начинается история про то, что "мы не знаем, кто это сделал", автоматически это сделала Россия. То есть, у них есть стопроцентная уверенность в том, что не будет ни одного аргумента в пользу того, что это было сделано русскими, поэтому тут же идет история про то, что нет данных о том, кто бы это мог сделать", - отметила Захарова. По ее словам, отсутствие сведений по обстрелам ЗАЭС могут быть только в том случае, если представители МАГАТЭ не желают видеть источник обстрелов."Вещи и события, связанные с крупными какими-то случаями: либо это катастрофа, либо это нападение на атомную электростанцию - оставляет всех в неведении. "Ну нет данных", — такое может быть? Это можно не видеть, только если не хочешь это видеть", — подчеркнула представитель МИД РФ.Читайте также:Лидер Мьянмы сделал заявление про Путина и закупку российских нефтепродуктов
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мария захарова заявления отреагировала прокомментировала на доклад магатэ о заэс представитель мид россии заявила что миссия магатэ упорно не желает видеть источник обстрелов запорожской аэс атомная электростанция на украине последние актуальные новости что происходит сейчас спецоперация война обстрелы россия
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Мария Захарова отреагировала на доклад МАГАТЭ о ЗАЭС
Представитель МИД России заявила, что миссия МАГАТЭ упорно не желает видеть источник обстрелов Запорожской АЭС.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Все необходимое для получения данных по обстановке на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сделано, но в докладе миссии МАГАТЭ нет информации по источнику обстрелов станции, очевидно, что этого просто не захотели увидеть, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
.
"Российский постпред при ООН уже выразил сожаление в связи с тем, что миссии не удалось отразить в докладе, кто же стреляет по Запорожской электростанции... Как только начинается история про то, что "мы не знаем, кто это сделал", автоматически это сделала Россия. То есть, у них есть стопроцентная уверенность в том, что не будет ни одного аргумента в пользу того, что это было сделано русскими, поэтому тут же идет история про то, что нет данных о том, кто бы это мог сделать", - отметила Захарова.
По ее словам, отсутствие сведений по обстрелам ЗАЭС могут быть только в том случае, если представители МАГАТЭ не желают видеть источник обстрелов.
"Вещи и события, связанные с крупными какими-то случаями: либо это катастрофа, либо это нападение на атомную электростанцию - оставляет всех в неведении. "Ну нет данных", — такое может быть? Это можно не видеть, только если не хочешь это видеть", — подчеркнула представитель МИД РФ.