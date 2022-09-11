https://uz.sputniknews.ru/20220911/priem-belarusi-v-shos-mojet-zanyat-dva-goda--natskoordinator-ot-uzbekistana-27961514.html

Прием Беларуси в ШОС может занять два года – нацкоординатор от Узбекистана

Прием Беларуси в ШОС может занять два года – нацкоординатор от Узбекистана

В июне Беларусь обратилась с заявкой о вступлении в ШОС.

2022-09-11T09:01+0500

2022-09-11T09:01+0500

2022-09-11T09:01+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

беларусь

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Процедура приема Беларуси в члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может занять два года после запуска этого процесса на саммите ШОС в Самарканде, заявил национальный координатор от Узбекистана по делам ШОС Рахматулла Нуримбетов, передает РИА Новости.Ранее министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сообщил, что Беларусь подала заявку на вступление в ШОС, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде 15-16 сентября может начаться процедура по ее приему в члены организации."Опыт показывает, что такой процесс обычно занимает в среднем два года. Потому что государство-кандидат должно выполнить ряд обязательств, а это займет определенное время", — сказал Нуримбетов, комментируя возможные сроки приема Беларуси в ШОС.Нацкоординатор уточнил, что в июне Беларусь официально обратилась с заявкой о вступлении в ШОС в качестве полноправного члена. "Можно сказать, что есть хорошие шансы на то, что (на саммите. – Прим. ред.) будет достигнут консенсус за принятие Беларуси в качестве полноправного члена ШОС", — отметил дипломат."На Самаркандском саммите может быть принято решение глав государств о начале процедуры принятия этого государства в качестве полноправного члена ШОС. Однако это решение не означает, что Беларусь автоматически станет полноправным членом ШОС", — добавил Нуримбетов.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.Читайте также:Экологическое сотрудничество в рамках ШОС — перспективы

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