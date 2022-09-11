https://uz.sputniknews.ru/20220911/vlasti-zaporojya-elektroobespechenie-zaes-pereveli-na-dizel-generatory-27985316.html

Власти Запорожья: электрообеспечение ЗАЭС перевели на дизель-генераторы

Власти Запорожья: электрообеспечение ЗАЭС перевели на дизель-генераторы

Ранее власти Запорожья заявили, что было принято решение отключить шестой энергоблок на электростанции.

2022-09-11T16:10+0500

2022-09-11T16:10+0500

2022-09-11T16:10+0500

специальная военная операция россии в донбассе

аэс

электричество

электростанция

дизельное топливо

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Запорожскую АЭС перевели на питание от дизель-генераторов. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.По заявлению Рогова, такое решение было вызвано тем, что "киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередач, питающие атомную станцию, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра".Известно, что ранее в ВГА Запорожья сообщили об остановке последнего работающего шестого энергоблока атомной электростанции.Напомним: в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Читайте также:

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власти запорожья электрообеспечение заэс перевели на дизель генераторы ранее власти запорожья заявили что было принято решение отключить шестой энергоблок на электростанции