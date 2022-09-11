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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220911/vlasti-zaporojya-elektroobespechenie-zaes-pereveli-na-dizel-generatory-27985316.html
Власти Запорожья: электрообеспечение ЗАЭС перевели на дизель-генераторы
Власти Запорожья: электрообеспечение ЗАЭС перевели на дизель-генераторы
Ранее власти Запорожья заявили, что было принято решение отключить шестой энергоблок на электростанции.
2022-09-11T16:10+0500
2022-09-11T16:10+0500
специальная военная операция россии в донбассе
аэс
электричество
электростанция
дизельное топливо
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Запорожскую АЭС перевели на питание от дизель-генераторов. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.По заявлению Рогова, такое решение было вызвано тем, что "киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередач, питающие атомную станцию, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра".Известно, что ранее в ВГА Запорожья сообщили об остановке последнего работающего шестого энергоблока атомной электростанции.Напомним: в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Читайте также:
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власти запорожья электрообеспечение заэс перевели на дизель генераторы ранее власти запорожья заявили что было принято решение отключить шестой энергоблок на электростанции
власти запорожья электрообеспечение заэс перевели на дизель генераторы ранее власти запорожья заявили что было принято решение отключить шестой энергоблок на электростанции

Власти Запорожья: электрообеспечение ЗАЭС перевели на дизель-генераторы

16:10 11.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Ранее власти Запорожья заявили, что было принято решение отключить шестой энергоблок на электростанции.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Запорожскую АЭС перевели на питание от дизель-генераторов. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Сейчас для поддержания технологических процессов электрообеспечение Запорожской АЭС переведено на дизель-генераторы. Это временное решение", — приводит РИА Новости слова Рогова.

По заявлению Рогова, такое решение было вызвано тем, что "киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередач, питающие атомную станцию, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра".
Известно, что ранее в ВГА Запорожья сообщили об остановке последнего работающего шестого энергоблока атомной электростанции.
Напомним: в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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