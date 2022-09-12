https://uz.sputniknews.ru/20220912/chto-obsudyat-mirziyoev-i-putin-v-ramkax-sammita-shos---podrobnosti-28016652.html

Что обсудят Мирзиёев и Путин в рамках саммита ШОС - подробности

Что обсудят Мирзиёев и Путин в рамках саммита ШОС - подробности

Особое внимание лидеры двух стран уделят продвижению совместных экономических проектов и гуманитарных программ.

2022-09-12T14:50+0500

2022-09-12T14:50+0500

2022-09-12T16:34+0500

саммит шос-2022 в самарканде

владимир путин

шавкат мирзиёев

шос

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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин совершит визит в Самарканд в рамках программы саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 15-16 сентября и проведет переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики president.uz."В повестку дня двусторонних переговоров лидеров Узбекистана и России включены вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества, наращивания торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества", - сообщается на сайте пресс-службы.В ходе переговоров Мирзиёев и Путин уделят особое внимание расширению промышленной кооперации, активизации межрегиональных и деловых контактов, продвижению совместных экономических проектов и гуманитарных программ.Напомним, в работе саммита примут участие лидеры стран-участниц ШОС – Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также государств-наблюдателей при Организации – Республики Беларусь, Исламской Республики Иран и Монголии.В качестве почетных гостей приглашены главы Турецкой Республики, Азербайджанской Республики, Туркменистана и Республики Армения, а также руководители Организации Объединенных Наций, других авторитетных международных и региональных организаций.Читайте также:"В Самарканде зародится новый этап жизни ШОС" — Мирзиёев

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