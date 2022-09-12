https://uz.sputniknews.ru/20220912/v-samarkande-zaroditsya-novyy-etap-jizni-shos---mirziyoev-28003723.html
"В Самарканде зародится новый этап жизни ШОС" — Мирзиёев
"В Самарканде зародится новый этап жизни ШОС" — Мирзиёев
В своей статье президент Узбекистана рассказал о целях и повестке предстоящего саммита организации и поделился своими ожиданиями от встречи глав государств.
2022-09-12T11:41+0500
2022-09-12T11:41+0500
2022-09-12T12:12+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шавкат мирзиёев
шос
статья
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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Предстоящий Самаркандский саммит Шанхайской организации сотрудничества станет началом нового этапа развития организации. Такое заявление сделал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей статье, опубликованной на официальном сайте главы государства.Как отметил президент, в настоящее время происходит период "исторического разлома", когда старая система международного сотрудничества дает сбои, в разных точках мира вспыхивают вооруженные конфликты, усугубляются проблемы с продовольствием и энергетической безопасностью.Важную роль в этом процессе должна сыграть Шанхайская организация сотрудничества – крупнейшая в мире региональная организация, объединившая огромное географическое пространство и около половины населения планеты.В настоящее время Узбекистан является председателем организации. За время своего председательства страна провела более восьмидесяти крупных мероприятий, участники которых обсудили широкий спектр вопросов – от безопасности и развития транспортной и экономической взаимосвязанности до поиска новых точек развития. За год представители стран-участниц разработали более тридцати концептуальных программ и договоренностей.Одной из важных тем предстоящего саммита станет мирное строительство и развитие Афганистана. Эта страна сейчас как никогда нуждается в добрых соседях и их поддержке, считает глава государства. Развитие Афганистана должно стать задачей международного сотрудничества в рамках организации.Предстоящий саммит будет отличать особый феномен – "Самаркандский дух", в котором мир видится единым и неделимым. Древний город Самарканд на протяжении своей долгой истории был плавильным котлом культур, идей и знаний, являясь связующим звеном между Европой и Азией.Шавкат Миризёев выразил убежденность в том, что решения предстоящего саммита внесут вклад в укрепление диалога, взаимопонимания и сотрудничества как в регионе, так и во всем мире."Мы уверены, что в Самарканде станем свидетелями зарождения нового этапа в жизни ШОС – пополнится численный состав Организации и сформируется будущая повестка – и это весьма символично. Мы полны оптимизма и убеждены в том, что решения предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества внесут посильный вклад в дело укрепления диалога, взаимопонимания и сотрудничества как на региональном уровне, так и в глобальном масштабе", — заявил он.Читайте также: Какие инициативы выдвинул Узбекистан в области науки, технологий и инноваций в рамках ШОС
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шавкат мирзиёев статья официальный сайт саммит шос самарканд значение повестка дня региональное межрегиональное сотрудничество афганистан развитие диалога безопасность "самаркандский дух"
шавкат мирзиёев статья официальный сайт саммит шос самарканд значение повестка дня региональное межрегиональное сотрудничество афганистан развитие диалога безопасность "самаркандский дух"
"В Самарканде зародится новый этап жизни ШОС" — Мирзиёев
11:41 12.09.2022 (обновлено: 12:12 12.09.2022)
В своей статье президент Узбекистана рассказал о целях и повестке предстоящего саммита организации и поделился своими ожиданиями от встречи глав государств.
ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik.
Предстоящий Самаркандский саммит Шанхайской организации сотрудничества станет началом нового этапа развития организации. Такое заявление сделал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей статье
, опубликованной на официальном сайте главы государства.
Как отметил президент, в настоящее время происходит период "исторического разлома", когда старая система международного сотрудничества дает сбои, в разных точках мира вспыхивают вооруженные конфликты, усугубляются проблемы с продовольствием и энергетической безопасностью.
"Выход из опасной спирали проблем во взаимосвязанном мире, в котором мы сегодня живём, только один – через конструктивный диалог и многостороннее сотрудничество, основанное на учете и уважении интересов каждого. Именно в моменты кризиса страны – большие, средние и малые – должны преодолеть свои узкие интересы и сосредоточиться на таком взаимодействии, объединить и приумножить общие усилия и возможности для противодействия угрозам и вызовам мира, безопасности и устойчивого развития касающихся каждого из нас", — считает Шавкат Мирзиёев.
Важную роль в этом процессе должна сыграть Шанхайская организация сотрудничества – крупнейшая в мире региональная организация, объединившая огромное географическое пространство и около половины населения планеты.
"Залог международно-правовой привлекательности ШОС – внеблоковый статус, открытость, ненаправленность против третьих стран или международных организаций, равноправие и уважение суверенитета всех участников, отказ от вмешательства во внутренние дела, недопущение политического противостояния и конфронтационного соперничества", — подчеркнул президент.
В настоящее время Узбекистан является председателем организации. За время своего председательства страна провела более восьмидесяти крупных мероприятий, участники которых обсудили широкий спектр вопросов – от безопасности и развития транспортной и экономической взаимосвязанности до поиска новых точек развития. За год представители стран-участниц разработали более тридцати концептуальных программ и договоренностей.
"Скажу больше. Председательство Узбекистана в ШОС – логическое продолжение активного и открытого внешнеполитического курса, который проводит наша страна за последние шесть лет. Эта политика находит свое воплощение, прежде всего в Центральной Азии – географическом ядре ШОС, где сегодня происходят позитивные и необратимые процессы укрепления добрососедства и сотрудничества", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Одной из важных тем предстоящего саммита станет мирное строительство и развитие Афганистана. Эта страна сейчас как никогда нуждается в добрых соседях и их поддержке, считает глава государства. Развитие Афганистана должно стать задачей международного сотрудничества в рамках организации.
"Символом такого взаимовыгодного межрегионального сотрудничества способно стать строительство трансафганского коридора. Важно также понимать, что, реализуя общие инфраструктурные проекты, подобные железной дороге "Термез-Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", мы не просто решаем социально-экономические и транспортно-коммуникационные задачи, но и вносим существенный вклад в обеспечение региональной безопасности", — подчеркнул он.
Предстоящий саммит будет отличать особый феномен – "Самаркандский дух", в котором мир видится единым и неделимым. Древний город Самарканд на протяжении своей долгой истории был плавильным котлом культур, идей и знаний, являясь связующим звеном между Европой и Азией.
"Опираясь на опыт нашей многолетней совместной работы, мы уверены, что Самаркандский саммит ШОС подаст пример того, как можно запустить новый, инклюзивный диалог, основанный на принципах взаимоуважения, доверия, конструктивного сотрудничества во имя общей безопасности и процветания. Самарканд может стать именно той платформой, которая способна объединить и примирить государства с различными внешнеполитическими приоритетами", — подчеркнул президент.
Шавкат Миризёев выразил убежденность в том, что решения предстоящего саммита внесут вклад в укрепление диалога, взаимопонимания и сотрудничества как в регионе, так и во всем мире.
"Мы уверены, что в Самарканде станем свидетелями зарождения нового этапа в жизни ШОС – пополнится численный состав Организации и сформируется будущая повестка – и это весьма символично. Мы полны оптимизма и убеждены в том, что решения предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества внесут посильный вклад в дело укрепления диалога, взаимопонимания и сотрудничества как на региональном уровне, так и в глобальном масштабе", — заявил он.