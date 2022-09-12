https://uz.sputniknews.ru/20220912/v-samarkande-zaroditsya-novyy-etap-jizni-shos---mirziyoev-28003723.html

"В Самарканде зародится новый этап жизни ШОС" — Мирзиёев

"В Самарканде зародится новый этап жизни ШОС" — Мирзиёев

В своей статье президент Узбекистана рассказал о целях и повестке предстоящего саммита организации и поделился своими ожиданиями от встречи глав государств.

2022-09-12T11:41+0500

2022-09-12T11:41+0500

2022-09-12T12:12+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шавкат мирзиёев

шос

статья

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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Предстоящий Самаркандский саммит Шанхайской организации сотрудничества станет началом нового этапа развития организации. Такое заявление сделал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей статье, опубликованной на официальном сайте главы государства.Как отметил президент, в настоящее время происходит период "исторического разлома", когда старая система международного сотрудничества дает сбои, в разных точках мира вспыхивают вооруженные конфликты, усугубляются проблемы с продовольствием и энергетической безопасностью.Важную роль в этом процессе должна сыграть Шанхайская организация сотрудничества – крупнейшая в мире региональная организация, объединившая огромное географическое пространство и около половины населения планеты.В настоящее время Узбекистан является председателем организации. За время своего председательства страна провела более восьмидесяти крупных мероприятий, участники которых обсудили широкий спектр вопросов – от безопасности и развития транспортной и экономической взаимосвязанности до поиска новых точек развития. За год представители стран-участниц разработали более тридцати концептуальных программ и договоренностей.Одной из важных тем предстоящего саммита станет мирное строительство и развитие Афганистана. Эта страна сейчас как никогда нуждается в добрых соседях и их поддержке, считает глава государства. Развитие Афганистана должно стать задачей международного сотрудничества в рамках организации.Предстоящий саммит будет отличать особый феномен – "Самаркандский дух", в котором мир видится единым и неделимым. Древний город Самарканд на протяжении своей долгой истории был плавильным котлом культур, идей и знаний, являясь связующим звеном между Европой и Азией.Шавкат Миризёев выразил убежденность в том, что решения предстоящего саммита внесут вклад в укрепление диалога, взаимопонимания и сотрудничества как в регионе, так и во всем мире."Мы уверены, что в Самарканде станем свидетелями зарождения нового этапа в жизни ШОС – пополнится численный состав Организации и сформируется будущая повестка – и это весьма символично. Мы полны оптимизма и убеждены в том, что решения предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества внесут посильный вклад в дело укрепления диалога, взаимопонимания и сотрудничества как на региональном уровне, так и в глобальном масштабе", — заявил он.Читайте также: Какие инициативы выдвинул Узбекистан в области науки, технологий и инноваций в рамках ШОС

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