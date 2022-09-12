https://uz.sputniknews.ru/20220912/iran-podpishet-soglashenie-ob-ofitsialnom-statuse-chlena-shos--mid-28019169.html

Иран подпишет соглашение об официальном статусе члена ШОС – МИД

Иран подпишет соглашение об официальном статусе члена ШОС – МИД

Саммит ШОС пройдет 15-16 сентября в Самарканде.

2022-09-12T16:23+0500

2022-09-12T16:23+0500

2022-09-12T16:23+0500

саммит шос-2022 в самарканде

иран

шос

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Соглашение о получении Тегераном статуса официального члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет подписано на предстоящем саммите в Узбекистане, сообщил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, передает РИА Новости.Саммит ШОС пройдет 15-16 сентября в Самарканде.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.Читайте также:О чем Эрдоган будет говорить с Путиным в Самарканде

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