Иран подпишет соглашение об официальном статусе члена ШОС – МИД
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Соглашение о получении Тегераном статуса официального члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет подписано на предстоящем саммите в Узбекистане, сообщил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, передает РИА Новости.
Саммит ШОС пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
"Процесс вхождения Ирана в качестве официального члена (в ШОС. - Прим. ред.) близится к завершению, и на предстоящем саммите организации будет официально подписан меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран по получению статуса государства-члена Шанхайской организации", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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