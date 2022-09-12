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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220912/iran-podpishet-soglashenie-ob-ofitsialnom-statuse-chlena-shos--mid-28019169.html
Иран подпишет соглашение об официальном статусе члена ШОС – МИД
Иран подпишет соглашение об официальном статусе члена ШОС – МИД
Саммит ШОС пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
2022-09-12T16:23+0500
2022-09-12T16:23+0500
саммит шос-2022 в самарканде
иран
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Соглашение о получении Тегераном статуса официального члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет подписано на предстоящем саммите в Узбекистане, сообщил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, передает РИА Новости.Саммит ШОС пройдет 15-16 сентября в Самарканде.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.Читайте также:О чем Эрдоган будет говорить с Путиным в Самарканде
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иран подпишет соглашение об официальном статусе члена шос мид саммит шос пройдет 15 16 сентября в самарканде новости заявления
иран подпишет соглашение об официальном статусе члена шос мид саммит шос пройдет 15 16 сентября в самарканде новости заявления

Иран подпишет соглашение об официальном статусе члена ШОС – МИД

16:23 12.09.2022
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2022
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Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Соглашение о получении Тегераном статуса официального члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет подписано на предстоящем саммите в Узбекистане, сообщил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, передает РИА Новости.
Саммит ШОС пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
"Процесс вхождения Ирана в качестве официального члена (в ШОС. - Прим. ред.) близится к завершению, и на предстоящем саммите организации будет официально подписан меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран по получению статуса государства-члена Шанхайской организации", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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