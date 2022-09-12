https://uz.sputniknews.ru/20220912/o-chem-erdogan-budet-govorit-s-putinym-v-samarkande-28008841.html

О чем Эрдоган будет говорить с Путиным в Самарканде

О чем Эрдоган будет говорить с Путиным в Самарканде

Турецкий лидер предложит отправлять российские товары по коридору на судах под координацией своей страны.

2022-09-12T12:44+0500

2022-09-12T12:44+0500

2022-09-12T12:44+0500

саммит шос-2022 в самарканде

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

украина

владимир зеленский

зерно

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях самаркандского саммита ШОС планирует предложить Владимиру Путину организовать встречу с Владимиром Зеленским.Обсудят президенты также создание и функционирование "зернового коридора", сообщает турецкое издание.Напомним, в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны продолжают вести себя как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. По словам Путина, практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. Напомним: в четверг в Самарканде стартует саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором примут участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Читайте также: "В Самарканде зародится новый этап жизни ШОС" — Мирзиёев

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президент турции реджеп тайип эрдоган россии владимир путин организовать встречу с зеленским ситуация на украине зерновые коридоры