https://uz.sputniknews.ru/20220912/o-chem-erdogan-budet-govorit-s-putinym-v-samarkande-28008841.html
О чем Эрдоган будет говорить с Путиным в Самарканде
О чем Эрдоган будет говорить с Путиным в Самарканде
Турецкий лидер предложит отправлять российские товары по коридору на судах под координацией своей страны.
2022-09-12T12:44+0500
2022-09-12T12:44+0500
2022-09-12T12:44+0500
саммит шос-2022 в самарканде
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
украина
владимир зеленский
зерно
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях самаркандского саммита ШОС планирует предложить Владимиру Путину организовать встречу с Владимиром Зеленским.Обсудят президенты также создание и функционирование "зернового коридора", сообщает турецкое издание.Напомним, в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны продолжают вести себя как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. По словам Путина, практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. Напомним: в четверг в Самарканде стартует саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором примут участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Читайте также: "В Самарканде зародится новый этап жизни ШОС" — Мирзиёев
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президент турции реджеп тайип эрдоган россии владимир путин организовать встречу с зеленским ситуация на украине зерновые коридоры
президент турции реджеп тайип эрдоган россии владимир путин организовать встречу с зеленским ситуация на украине зерновые коридоры
О чем Эрдоган будет говорить с Путиным в Самарканде
Турецкий лидер предложит отправлять российские товары по коридору на судах под координацией своей страны.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях самаркандского саммита ШОС планирует предложить Владимиру Путину организовать встречу с Владимиром Зеленским.
"Самой важной темой встречи Эрдогана и Путина будет ситуация на Украине. Эрдоган передаст своему российскому коллеге месседж, что Турция продолжит прилагать все усилия для прекращения войны и достижения устойчивого прекращения огня в рамках посреднических инициатив. Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении. Ожидается, что возможная военная операция против Сирии также будет стоять на повестке дня во время встречи двух лидеров", — сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hurriyet.
Обсудят президенты также создание и функционирование "зернового коридора", сообщает турецкое издание.
"После заявления Путина о том, что "к сожалению, зерно идет в обеспеченные страны", Эрдоган попросит, чтобы российские товары отправлялись по коридору на судах под координацией Турции", — говорится в сообщении.
Напомним, в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны продолжают вести себя как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. По словам Путина, практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.
Напомним: в четверг в Самарканде стартует саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором примут участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.