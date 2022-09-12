https://uz.sputniknews.ru/20220912/na-sammite-shos-podpishut-bolee-30-dokumentov-28027852.html

На саммите ШОС подпишут более 30 документов

На саммите ШОС подпишут более 30 документов

Важнейшее политическое событие года - 22-е заседание Совета лидеров ШОС.

2022-09-12T21:02+0500

2022-09-12T21:02+0500

2022-09-12T21:08+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Планируется представить для подписания более 30 документов на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде.Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Отмечается, что важнейшим политическим событием не только недели, но и всего года является 22-е заседание Совета лидеров Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Самарканде 15-16 сентября.В нем примут участие восемь стран-участниц - Узбекистан, Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, три страны-наблюдателя - Беларусь, Иран, Монголия и четыре страны, приглашенные в качестве почетных гостей - Турция, Азербайджан, Туркменистан, Армения.Также для участия в саммите приглашены руководители международных и региональных организаций, таких как Экономическая и социальная комиссия для стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), ЮНЕСКО, Содружество Независимых Государств, Организация Договора о коллективной безопасности, Евразийский экономический союз, Организация экономического сотрудничества, Лига арабских государств, Совет по Сотрудничеству и меры доверия в Азии.Вначале пройдет встреча лидеров государств-членов организации в узком кругу, а затем состоится расширенная встреча с участием всех делегаций. В то же время в рамках саммита запланированы двусторонние встречи.За последние пять лет президент Узбекистана выдвинул на саммитах ШОС 54 инициативы по повышению эффективности сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, инновационной и других сферах.33 из них реализованы, 17 предполагается реализовать в ходе Самаркандского саммита. Остальные четыре в настоящее время прорабатываются совместно со странами-членами организации.Одной из основных целей самаркандского саммита является вопрос дальнейшего расширения семьи ШОС. Ожидается, что в рамках Совета глав государств будет подписан меморандум об обязательствах Ирана для получения членства в ШОС.Одним из важных документов, который примут на мероприятии, является комплексный план реализации Соглашения о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества на 2023-2027 годы.Этот стратегически важный документ разработан по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и поддержан всеми государствами-членами ШОС.Проект плана охватывает направления сотрудничества, реализуемые по всем направлениям внутри организации, и в настоящее время включает около 120 мероприятий.В частности, основной упор делается на развитие торгово-экономических отношений. Так, например, определены конкретные меры и ответственные за их реализацию ведомства по дальнейшему укреплению партнерства в инвестиционной, энергетической, транспортной, логистической, промышленной кооперации, информационно-телекоммуникационной, сельскохозяйственной, таможенной и других сферах.Кроме того, будет принято решение о расширении состава наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС.Основной документ саммита - Самаркандская декларация, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам. В ней определены совместные подходы к обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития, укреплению транспортных связей, а также углубление культурного диалога.Также в рамках саммита в Самарканде планируется подписание меморандумов о взаимопонимании между ШОС и Лигой арабских государств, специализированными организациями ООН - ЭСКАТО и ЮНЕСКО.В ходе саммита президент проведет двусторонние встречи с главами ряда делегаций, обменяется с ними мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества.Читайте также:Что обсудят Мирзиёев и Путин в рамках саммита ШОС - подробности

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