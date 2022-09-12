https://uz.sputniknews.ru/20220912/na-sammite-shos-podpishut-bolee-30-dokumentov-28027852.html
На саммите ШОС подпишут более 30 документов
На саммите ШОС подпишут более 30 документов
Важнейшее политическое событие года - 22-е заседание Совета лидеров ШОС.
2022-09-12T21:02+0500
2022-09-12T21:02+0500
2022-09-12T21:08+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/03/22523516_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_7e0d680f96fc4f9d0cbbae168d9d78ea.jpg
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Планируется представить для подписания более 30 документов на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде.Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Отмечается, что важнейшим политическим событием не только недели, но и всего года является 22-е заседание Совета лидеров Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Самарканде 15-16 сентября.В нем примут участие восемь стран-участниц - Узбекистан, Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, три страны-наблюдателя - Беларусь, Иран, Монголия и четыре страны, приглашенные в качестве почетных гостей - Турция, Азербайджан, Туркменистан, Армения.Также для участия в саммите приглашены руководители международных и региональных организаций, таких как Экономическая и социальная комиссия для стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), ЮНЕСКО, Содружество Независимых Государств, Организация Договора о коллективной безопасности, Евразийский экономический союз, Организация экономического сотрудничества, Лига арабских государств, Совет по Сотрудничеству и меры доверия в Азии.Вначале пройдет встреча лидеров государств-членов организации в узком кругу, а затем состоится расширенная встреча с участием всех делегаций. В то же время в рамках саммита запланированы двусторонние встречи.За последние пять лет президент Узбекистана выдвинул на саммитах ШОС 54 инициативы по повышению эффективности сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, инновационной и других сферах.33 из них реализованы, 17 предполагается реализовать в ходе Самаркандского саммита. Остальные четыре в настоящее время прорабатываются совместно со странами-членами организации.Одной из основных целей самаркандского саммита является вопрос дальнейшего расширения семьи ШОС. Ожидается, что в рамках Совета глав государств будет подписан меморандум об обязательствах Ирана для получения членства в ШОС.Одним из важных документов, который примут на мероприятии, является комплексный план реализации Соглашения о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества на 2023-2027 годы.Этот стратегически важный документ разработан по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и поддержан всеми государствами-членами ШОС.Проект плана охватывает направления сотрудничества, реализуемые по всем направлениям внутри организации, и в настоящее время включает около 120 мероприятий.В частности, основной упор делается на развитие торгово-экономических отношений. Так, например, определены конкретные меры и ответственные за их реализацию ведомства по дальнейшему укреплению партнерства в инвестиционной, энергетической, транспортной, логистической, промышленной кооперации, информационно-телекоммуникационной, сельскохозяйственной, таможенной и других сферах.Кроме того, будет принято решение о расширении состава наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС.Основной документ саммита - Самаркандская декларация, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам. В ней определены совместные подходы к обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития, укреплению транспортных связей, а также углубление культурного диалога.Также в рамках саммита в Самарканде планируется подписание меморандумов о взаимопонимании между ШОС и Лигой арабских государств, специализированными организациями ООН - ЭСКАТО и ЮНЕСКО.В ходе саммита президент проведет двусторонние встречи с главами ряда делегаций, обменяется с ними мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества.Читайте также:Что обсудят Мирзиёев и Путин в рамках саммита ШОС - подробности
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/03/22523516_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_0098955d8bbf1ae7d3d059dcb97a5449.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
на саммите шос подпишут более 30 документов самарканд ожидания перспективы узбекистан новости заявления для чего когда где почему какие документы подпишут политика
на саммите шос подпишут более 30 документов самарканд ожидания перспективы узбекистан новости заявления для чего когда где почему какие документы подпишут политика
На саммите ШОС подпишут более 30 документов
21:02 12.09.2022 (обновлено: 21:08 12.09.2022)
Также в рамках саммита в Самарканде планируется подписание меморандумов о взаимопонимании между ШОС и Лигой арабских государств, специализированными организациями ООН - ЭСКАТО и ЮНЕСКО.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Планируется представить для подписания более 30 документов на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Отмечается, что важнейшим политическим событием не только недели, но и всего года является 22-е заседание Совета лидеров Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Самарканде 15-16 сентября.
В нем примут участие восемь стран-участниц - Узбекистан, Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, три страны-наблюдателя - Беларусь, Иран, Монголия и четыре страны, приглашенные в качестве почетных гостей - Турция, Азербайджан, Туркменистан, Армения.
Также для участия в саммите приглашены руководители международных и региональных организаций, таких как Экономическая и социальная комиссия для стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), ЮНЕСКО, Содружество Независимых Государств, Организация Договора о коллективной безопасности, Евразийский экономический союз, Организация экономического сотрудничества, Лига арабских государств, Совет по Сотрудничеству и меры доверия в Азии.
Вначале пройдет встреча лидеров государств-членов организации в узком кругу, а затем состоится расширенная встреча с участием всех делегаций. В то же время в рамках саммита запланированы двусторонние встречи.
За последние пять лет президент Узбекистана выдвинул на саммитах ШОС 54 инициативы по повышению эффективности сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, инновационной и других сферах.
33 из них реализованы, 17 предполагается реализовать в ходе Самаркандского саммита. Остальные четыре в настоящее время прорабатываются совместно со странами-членами организации.
Одной из основных целей самаркандского саммита является вопрос дальнейшего расширения семьи ШОС. Ожидается, что в рамках Совета глав государств будет подписан меморандум об обязательствах Ирана для получения членства в ШОС.
Одним из важных документов, который примут на мероприятии, является комплексный план реализации Соглашения о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества на 2023-2027 годы.
Этот стратегически важный документ разработан по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и поддержан всеми государствами-членами ШОС.
Проект плана охватывает направления сотрудничества, реализуемые по всем направлениям внутри организации, и в настоящее время включает около 120 мероприятий.
В частности, основной упор делается на развитие торгово-экономических отношений. Так, например, определены конкретные меры и ответственные за их реализацию ведомства по дальнейшему укреплению партнерства в инвестиционной, энергетической, транспортной, логистической, промышленной кооперации, информационно-телекоммуникационной, сельскохозяйственной, таможенной и других сферах.
Кроме того, будет принято решение о расширении состава наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС.
Основной документ саммита - Самаркандская декларация, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам. В ней определены совместные подходы к обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития, укреплению транспортных связей, а также углубление культурного диалога.
Также в рамках саммита в Самарканде планируется подписание меморандумов о взаимопонимании между ШОС и Лигой арабских государств, специализированными организациями ООН - ЭСКАТО и ЮНЕСКО.
В ходе саммита президент проведет двусторонние встречи с главами ряда делегаций, обменяется с ними мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества.