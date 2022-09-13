https://uz.sputniknews.ru/20220913/chto-izmenilos-v-samarkande-nakanune-sammita-shos--podrobnosti-28049671.html
Что изменилось в Самарканде накануне саммита ШОС – подробности
Что изменилось в Самарканде накануне саммита ШОС – подробности
В городе построили новые здания и высадили миллионы деревьев
2022-09-13T16:31+0500
2022-09-13T16:31+0500
2022-09-13T16:31+0500
политика
шос
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саммит
изменения
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.В результате длительной подготовки к проведению саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 15-16 сентября в Самарканде появились новые дороги, мосты и скверы. Об этом рассказал хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, сообщает корреспондент Sputnik.На всех отремонтированных улицах власти города высадили миллионы деревьев и кустарников, добавил он. Кроме этого, Самаркандский международный аэропорт обзавелся новым терминалом. А также в городе появился международный туристический центр "Великий шелковый путь", включающий в себя отели, конгресс-центр и комплекс "Вечный город". По словам Турдимова, в данный момент происходит реконструкция архитектурного комплекса Имама Бухари. Во всех строительных и реконструкционных работах участвовали специалисты не только из Самарканда, но и из других регионов Узбекистана, подытожил хоким.Напомним: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Как саммит в Самарканде может повлиять на процесс дедолларизации — мнение экспертаОбъездные пути на время проведения саммита ШОС в Самарканде
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Что изменилось в Самарканде накануне саммита ШОС – подробности
В преддверии саммита глав государств ШОС в Самарканде не только построили новые здания, но и высадили миллионы деревьев. Как поменялась инфраструктура города – читайте в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.В результате длительной подготовки к проведению саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 15-16 сентября в Самарканде появились новые дороги, мосты и скверы. Об этом рассказал хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, сообщает корреспондент Sputnik.
"Реконструированы более десяти улиц, такие как Рудаки, Ибн Сины, Бустонсарой, Афросиаб, Шахи Зинды, Садриддина Айни, Регистанская, Пенджикентская, Фирдавси, Дагбитская. Заново построена улица Усто Умара Джуракулова", - заявил Турдимов.
На всех отремонтированных улицах власти города высадили миллионы деревьев и кустарников, добавил он. Кроме этого, Самаркандский международный аэропорт обзавелся новым терминалом.
А также в городе появился международный туристический центр "Великий шелковый путь", включающий в себя отели, конгресс-центр и комплекс "Вечный город".
По словам Турдимова, в данный момент происходит реконструкция архитектурного комплекса Имама Бухари.
"В настоящий момент архитектурный комплекс, связанный с именем нашего великого предка - мухаддиса Имама Бухари, перестраивается в соответствии с его статусом и занимаемым местом в исламском мире", - подчеркнул Эркинжон Турдимов.
Во всех строительных и реконструкционных работах участвовали специалисты не только из Самарканда, но и из других регионов Узбекистана, подытожил хоким.
Напомним: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.