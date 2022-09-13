https://uz.sputniknews.ru/20220913/chto-izmenilos-v-samarkande-nakanune-sammita-shos--podrobnosti-28049671.html

Что изменилось в Самарканде накануне саммита ШОС – подробности

Что изменилось в Самарканде накануне саммита ШОС – подробности

В городе построили новые здания и высадили миллионы деревьев

2022-09-13T16:31+0500

2022-09-13T16:31+0500

2022-09-13T16:31+0500

политика

шос

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саммит

изменения

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.В результате длительной подготовки к проведению саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 15-16 сентября в Самарканде появились новые дороги, мосты и скверы. Об этом рассказал хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, сообщает корреспондент Sputnik.На всех отремонтированных улицах власти города высадили миллионы деревьев и кустарников, добавил он. Кроме этого, Самаркандский международный аэропорт обзавелся новым терминалом. А также в городе появился международный туристический центр "Великий шелковый путь", включающий в себя отели, конгресс-центр и комплекс "Вечный город". По словам Турдимова, в данный момент происходит реконструкция архитектурного комплекса Имама Бухари. Во всех строительных и реконструкционных работах участвовали специалисты не только из Самарканда, но и из других регионов Узбекистана, подытожил хоким.Напомним: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Как саммит в Самарканде может повлиять на процесс дедолларизации — мнение экспертаОбъездные пути на время проведения саммита ШОС в Самарканде

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