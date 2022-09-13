https://uz.sputniknews.ru/20220913/prezident-kyrgyzstana-primet-uchastie-samarkandskom-sammite--28059850.html

Президент Кыргызстана примет участие Самаркандском саммите

Президент Кыргызстана примет участие Самаркандском саммите

Жапаров проведет переговоры с представителями 5 стран.

2022-09-13T17:37+0500

2022-09-13T17:37+0500

2022-09-13T17:37+0500

политика

шос

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров примет участие в саммите ШОС, который будет проходить с 15 по 16 сентября в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба кыргызстанского лидера.По данным пресс-службы, лидеры стран ШОС обсудят на саммите вопросы многостороннего сотрудничества в рамках организации, а также вопросы региональной и международной политики.По итогам мероприятия участники подпишут Самаркандскую декларацию Совета глав стран-членов ШОС. Кроме того, планируется подписание документов в политической, экономической, социально-культурной и многих других сферах.Также, на полях ШОС президент Кыргызстана проведет встречи с главами Узбекистана, России, Китая, Ирана и премьер-министром Пакистана.Напомним: Самаркандский саммит будет проходить в Узбекистане с 15 по 16 сентября 2022 года.Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:В ШОС на саммите в Самарканде будут приняты 6 новых партнеровЧто обсудят Мирзиёев и Путин в рамках саммита ШОС — подробности

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