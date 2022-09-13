https://uz.sputniknews.ru/20220913/v-shos-na-sammite-v-samarkande-budut-prinyaty-6-novyx-partnerov-28053053.html

В ШОС на саммите в Самарканде будут приняты 6 новых партнеров

В ШОС на саммите в Самарканде будут приняты 6 новых партнеров

В данный момент в ШОС входят восемь стран.

2022-09-13T15:36+0500

2022-09-13T15:36+0500

2022-09-13T15:48+0500

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. На Самаркандском саммите ШОС в организацию будут приняты еще шесть новых партнеров по диалогу, передает национальный координатор от Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, Самаркандский саммит будет проходить в Узбекистане с 15 по 16 сентября 2022 года.Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и и-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Как саммит в Самарканде может повлиять на процесс дедолларизации — мнение экспертаЧто обсудят Мирзиёев и Путин в рамках саммита ШОС — подробности

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