https://uz.sputniknews.ru/20220913/putin-v-samarkande-obsudit-si-si-tszinpinom-situatsiyu-na-ukraine-28066001.html

Путин в Самарканде обсудит с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

Путин в Самарканде обсудит с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

Помощник российского президента по международным делам рассказал о запланированных встречах на полях Саммита ШОС.

2022-09-13T19:22+0500

2022-09-13T19:22+0500

2022-09-13T19:44+0500

саммит шос-2022 в самарканде

владимир путин

россия

си цзиньпин

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туркменистан

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ТАШКЕНТ. 13 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин на полях Саммита ШОС в Самарканде встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры обсудят ситуацию на Украине, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает RT.Президенты обсудят также вопросы двусторонних отношений и основные региональные и международные темы.На полях саммита Владимир Путин также проведет переговоры с лидерами Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, премьерами Индии и Пакистана, сообщил Ушаков.Напомним: Самаркандский саммит будет проходить в Узбекистане с 15 по 16 сентября 2022 года.Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также: Президент Кыргызстана примет участие Самаркандском саммите

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