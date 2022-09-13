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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220913/putin-v-samarkande-obsudit-si-si-tszinpinom-situatsiyu-na-ukraine-28066001.html
Путин в Самарканде обсудит с Си Цзиньпином ситуацию на Украине
Путин в Самарканде обсудит с Си Цзиньпином ситуацию на Украине
Помощник российского президента по международным делам рассказал о запланированных встречах на полях Саммита ШОС.
2022-09-13T19:22+0500
2022-09-13T19:44+0500
саммит шос-2022 в самарканде
владимир путин
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ТАШКЕНТ. 13 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин на полях Саммита ШОС в Самарканде встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры обсудят ситуацию на Украине, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает RT.Президенты обсудят также вопросы двусторонних отношений и основные региональные и международные темы.На полях саммита Владимир Путин также проведет переговоры с лидерами Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, премьерами Индии и Пакистана, сообщил Ушаков.Напомним: Самаркандский саммит будет проходить в Узбекистане с 15 по 16 сентября 2022 года.Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также: Президент Кыргызстана примет участие Самаркандском саммите
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президент россии владимир путин самаркандский саммит шос председатель кнр си цзиньпин лидер кыргызстан азербайджан туркменистан иран индия пакистан запланированные переговоры помощник президента по международным делам юрий ушаков
президент россии владимир путин самаркандский саммит шос председатель кнр си цзиньпин лидер кыргызстан азербайджан туркменистан иран индия пакистан запланированные переговоры помощник президента по международным делам юрий ушаков

Путин в Самарканде обсудит с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

19:22 13.09.2022 (обновлено: 19:44 13.09.2022)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в VII Восточном экономическом форуме
Президент РФ В. Путин принял участие в VII Восточном экономическом форуме - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2022
© POOL
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Помощник российского президента по международным делам рассказал о запланированных встречах на полях Саммита ШОС.
ТАШКЕНТ. 13 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин на полях Саммита ШОС в Самарканде встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры обсудят ситуацию на Украине, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает RT.
"Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию. И этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсуждён в ходе этого предстоящего контакта", — сказал он.
Президенты обсудят также вопросы двусторонних отношений и основные региональные и международные темы.
На полях саммита Владимир Путин также проведет переговоры с лидерами Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, премьерами Индии и Пакистана, сообщил Ушаков.
Напомним: Самаркандский саммит будет проходить в Узбекистане с 15 по 16 сентября 2022 года.
Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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