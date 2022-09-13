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https://uz.sputniknews.ru/20220913/uzbekistantsy-mogut-sdat-besplatnyy-test-na-virusnye-gepatity-28051282.html
Узбекистанцы могут сдать бесплатный тест на вирусные гепатиты
Узбекистанцы могут сдать бесплатный тест на вирусные гепатиты
Граждане республики могут бесплатно проверить своё здоровье.
2022-09-13T18:08+0500
2022-09-13T18:08+0500
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здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Министерство здравоохранение Узбекистана, совместно с СЭС, и НИИ вирусологии проводят бесплатное тестирование для раннего выявления вирусных гепатитов B и C, передает пресс-служба Минздрава.Пройти тесты можно в следующих медицинских учреждениях: Республика Каракалпакстан:Ташкент:Андижанская область:Бухарская область:Джизакская область:Кашкадарьинская область:Навоийская область:Наманганская область:Самаркандская область:Сурхандарьинская область:Сырдарьинская область:Ташкентская область:Хорезмская область: Читайте также:Какие требования предъявляют к работникам школьных столовых в УзбекистанеМинздрав запретил продавать кислородные коктейли в образовательных учреждениях
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Узбекистанцы могут сдать бесплатный тест на вирусные гепатиты

18:08 13.09.2022
© pixabay.com/nastya_geppМедицинский градусник и защитная маска, архивное фото.
Медицинский градусник и защитная маска, архивное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2022
© pixabay.com/nastya_gepp
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Граждане Узбекистана могут бесплатно проверить своё здоровье на наличие опасных заболеваний.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Министерство здравоохранение Узбекистана, совместно с СЭС, и НИИ вирусологии проводят бесплатное тестирование для раннего выявления вирусных гепатитов B и C, передает пресс-служба Минздрава.
Пройти тесты можно в следующих медицинских учреждениях:
Республика Каракалпакстан:
1-я, 3-я, 5-я и 6-я семейные поликлиники в г. Нукус.
Ташкент:
Центральная поликлиника Шайхантахурского района;
Чиланзарская районная центральная поликлиника;
Учтепинская районная центральная поликлиника;
Алмазарская районная центральная поликлиника;
8-я семейная поликлиника Мирзо-Улугбекского района;
30-я семейная поликлиника в Яшнабадском районе.
Андижанская область:
1-я, 2-я, 3-я и 4-я семейные поликлиники в г. Андижан.
Бухарская область:
4-я, 5-я и 11-я семейные поликлиники в г. Бухара;
Многопрофильная центральная поликлиника Гиждуванского района.
Джизакская область:
1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я семейные поликлиники г. Джизак.
Кашкадарьинская область:
Многопрофильная центральная поликлиника г. Карши;
4-я, 5-я и 6-я семейные поликлиники в г. Карши;
Чиракчинская районная многопрофильная центральная поликлиника.
Навоийская область:
1-я, 2-я, 3-я и 4-я семейные поликлиники г. Навои.
Наманганская область:
1-я, 3-я, 9-я и 10-я семейные поликлиники г. Наманган.
Самаркандская область:
2-я, 4-я, 9-я и 12-я семейные поликлиники г. Самарканд.
Сурхандарьинская область:
1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я семейные поликлиники г. Термез.
Сырдарьинская область:
Сырдарьинская областная многопрофильная центральная поликлиника;
Мирзабадская районная многопрофильная центральная поликлиника;
Янгиерская городская многопрофильная центральная поликлиника;
2-я и 4-я семейные поликлиники в г. Гулистан.
Ташкентская область:
Центральная многопрофильная поликлиника Урта-Чирчикского района, семейные поликлиники 66 и 67.
Пункт семейного врача Saxonota.
1-я, 4-я, 5-я и 6-я семейные поликлиники в г. Фергана.
Хорезмская область:
Ургенчская городская многопрофильная центральная поликлиника и 1-я, 2-я и 3-я семейные поликлиники.
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