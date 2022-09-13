https://uz.sputniknews.ru/20220913/uzbekistantsy-mogut-sdat-besplatnyy-test-na-virusnye-gepatity-28051282.html

Узбекистанцы могут сдать бесплатный тест на вирусные гепатиты

Узбекистанцы могут сдать бесплатный тест на вирусные гепатиты

Граждане республики могут бесплатно проверить своё здоровье.

2022-09-13T18:08+0500

2022-09-13T18:08+0500

2022-09-13T18:08+0500

общество

здравоохранение

тест

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Министерство здравоохранение Узбекистана, совместно с СЭС, и НИИ вирусологии проводят бесплатное тестирование для раннего выявления вирусных гепатитов B и C, передает пресс-служба Минздрава.Пройти тесты можно в следующих медицинских учреждениях: Республика Каракалпакстан:Ташкент:Андижанская область:Бухарская область:Джизакская область:Кашкадарьинская область:Навоийская область:Наманганская область:Самаркандская область:Сурхандарьинская область:Сырдарьинская область:Ташкентская область:Хорезмская область: Читайте также:Какие требования предъявляют к работникам школьных столовых в УзбекистанеМинздрав запретил продавать кислородные коктейли в образовательных учреждениях

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