https://uz.sputniknews.ru/20220913/v-uzbekistane-banki-vveli-ogranicheniya-dlya-inostrantsev-pri-otkrytii-schetov-28037327.html
В Узбекистане банки ввели ограничения для иностранцев при открытии счетов
В Узбекистане банки ввели ограничения для иностранцев при открытии счетов
Изменились условия работы банков для нерезидентов.
2022-09-13T11:56+0500
2022-09-13T11:56+0500
2022-09-13T11:56+0500
экономика
узбекистан
банки
иностранцы
изменения
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. С 12 сентября ряд коммерческих банков республики ввели ограничения для иностранцев при открытии счетов и карт, передает пресс-служба "Ипак Йули".Отмечается, что данные изменения не касаются счетов, открытых до 12 сентября. Для граждан Узбекистана условия открытия банковских счетов и карт не изменятся. Ограничения вводят для прозрачности денежных потоков и операций в банке.Ограничения на работу с нерезидентами ввели еще несколько банков страны, включая Капиталбанк. По данным пресс-службы банка, начиная с 12 сентября нерезиденты страны смогут открывать счета в банке только следующих случаях:Напомним: во втором квартале 2022 года количество счетов не граждан Узбекистана в банках страны увеличилось на 38,5% — до 169 тысяч. При этом, 90 тыс. из них были открыты на валютные карты Visa и MasterCard. В основном открывают счета граждане России, Украины и Белоруссии.Читайте также:В ЦБ Узбекистана объяснили, почему сохранили учетную ставкуНа узбекском: вступил в силу новый закон о рекламе
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узбекистан в узбекистане банки ввели ограничения для иностранцев при открытии счетов открыть счет получить карту как где можно иностранцы нерезиденты правила новинки новость новости
узбекистан в узбекистане банки ввели ограничения для иностранцев при открытии счетов открыть счет получить карту как где можно иностранцы нерезиденты правила новинки новость новости
В Узбекистане банки ввели ограничения для иностранцев при открытии счетов
Изменились условия работы узбекистанских банков для нерезидентов республики. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
С 12 сентября ряд коммерческих банков республики ввели ограничения для иностранцев при открытии счетов и карт, передает пресс-служба
"Ипак Йули".
"С 12 сентября 2022 года открытие счетов и пластиковых карт нерезидентам будет осуществляться только в операционном управлении при головном офисе банка", — написано в сообщении банка "Ипак Йули".
Отмечается, что данные изменения не касаются счетов, открытых до 12 сентября. Для граждан Узбекистана условия открытия банковских счетов и карт не изменятся. Ограничения вводят для прозрачности денежных потоков и операций в банке.
Ограничения на работу с нерезидентами ввели еще несколько банков страны, включая Капиталбанк. По данным пресс-службы банка, начиная с 12 сентября нерезиденты страны смогут открывать счета в банке только следующих случаях:
если находятся в республике непрерывно более 15 дней перед обращением в банк;
если проходят обучение на территории республики, но только при наличии подтверждающих документов;
если официально трудоустроены на территории страны.
Напомним: во втором квартале 2022 года количество счетов не граждан Узбекистана в банках страны увеличилось на 38,5% — до 169 тысяч. При этом, 90 тыс. из них были открыты на валютные карты Visa и MasterCard. В основном открывают счета граждане России, Украины и Белоруссии.