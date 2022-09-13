https://uz.sputniknews.ru/20220913/v-uzbekistane-banki-vveli-ogranicheniya-dlya-inostrantsev-pri-otkrytii-schetov-28037327.html

В Узбекистане банки ввели ограничения для иностранцев при открытии счетов

В Узбекистане банки ввели ограничения для иностранцев при открытии счетов

Изменились условия работы банков для нерезидентов.

2022-09-13T11:56+0500

2022-09-13T11:56+0500

2022-09-13T11:56+0500

экономика

узбекистан

банки

иностранцы

изменения

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. С 12 сентября ряд коммерческих банков республики ввели ограничения для иностранцев при открытии счетов и карт, передает пресс-служба "Ипак Йули".Отмечается, что данные изменения не касаются счетов, открытых до 12 сентября. Для граждан Узбекистана условия открытия банковских счетов и карт не изменятся. Ограничения вводят для прозрачности денежных потоков и операций в банке.Ограничения на работу с нерезидентами ввели еще несколько банков страны, включая Капиталбанк. По данным пресс-службы банка, начиная с 12 сентября нерезиденты страны смогут открывать счета в банке только следующих случаях:Напомним: во втором квартале 2022 года количество счетов не граждан Узбекистана в банках страны увеличилось на 38,5% — до 169 тысяч. При этом, 90 тыс. из них были открыты на валютные карты Visa и MasterCard. В основном открывают счета граждане России, Украины и Белоруссии.Читайте также:В ЦБ Узбекистана объяснили, почему сохранили учетную ставкуНа узбекском: вступил в силу новый закон о рекламе

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