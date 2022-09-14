https://uz.sputniknews.ru/20220914/egipet-i-katar-stali-partnerami-po-dialogu-v-shos--28083734.html

Египет и Катар стали партнерами по диалогу в ШОС – фото

Египет и Катар стали партнерами по диалогу в ШОС – фото

На подписании присутствовали представители ШОС и 3 стран.

2022-09-14T12:38+0500

2022-09-14T12:38+0500

2022-09-14T12:54+0500

политика

египет

катар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0e/28084170_0:11:1280:731_1920x0_80_0_0_ff31dcd34df181bd24a3c01a59bd6aa4.jpg

ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Сегодня в Ташкенте состоялось подписание меморандумов о предоставлении Египету и Катару статуса партнера по диалогу ШОС, передает пресс-служба МИД Узбекистана. Документы подписали генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, первый заместитель министра иностранных дел Египета Хамди Санад Лоза и государственный министр иностранных дел Катара Султан бин Саад аль-Мурейхи.С узбекистанской стороны в мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел Фуркат Сидиков.Напомним: Самаркандский саммит будет проходить в Узбекистане с 15 по 16 сентября 2022 года.Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Ушаков: Россия и Узбекистан подпишут новый документ о партнерствеИран подпишет соглашение об официальном статусе члена ШОС – МИД

катар

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

египет и катар стали партнерами по диалогу в шос узбекистан саммит в самарканде самаркандский саммит документ меморандум новости новость