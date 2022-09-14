https://uz.sputniknews.ru/20220914/evropa-ne-oslabit-antirossiyskie-sanktsii--fon-der-lyayen--28092372.html

Европа не ослабит антироссийские санкции – фон дер Ляйен

Европа не ослабит антироссийские санкции – фон дер Ляйен

Европейские страны не планируют снимать санкции.

2022-09-14T16:12+0500

2022-09-14T16:12+0500

2022-09-14T16:12+0500

в мире

урсула фон дер ляйен

европа

санкции

россия

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Страны Европейского союза сохранят санкции против России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо, энергетику и продовольствие.Читайте также:Европейцев призвали быть готовыми к "зиме недовольства"Ультиматум Путина по газу заставил ЕС поменять свое решение

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