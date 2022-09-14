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Европа не ослабит антироссийские санкции – фон дер Ляйен
Европа не ослабит антироссийские санкции – фон дер Ляйен
Европейские страны не планируют снимать санкции.
2022-09-14T16:12+0500
2022-09-14T16:12+0500
в мире
урсула фон дер ляйен
европа
санкции
россия
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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Страны Европейского союза сохранят санкции против России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо, энергетику и продовольствие.Читайте также:Европейцев призвали быть готовыми к "зиме недовольства"Ультиматум Путина по газу заставил ЕС поменять свое решение
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Европа не ослабит антироссийские санкции – фон дер Ляйен

16:12 14.09.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУрсула фон дер Ляйен, архивное фото
Урсула фон дер Ляйен, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Европейские страны не планируют снимать санкции, введенные против России после начала спецоперации.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Страны Европейского союза сохранят санкции против России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.
"Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения", – сказала председатель.
Напомним, после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо, энергетику и продовольствие.
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