https://uz.sputniknews.ru/20220914/evropa-ne-oslabit-antirossiyskie-sanktsii--fon-der-lyayen--28092372.html
Европа не ослабит антироссийские санкции – фон дер Ляйен
Европа не ослабит антироссийские санкции – фон дер Ляйен
Европейские страны не планируют снимать санкции.
2022-09-14T16:12+0500
2022-09-14T16:12+0500
2022-09-14T16:12+0500
в мире
урсула фон дер ляйен
европа
санкции
россия
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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Страны Европейского союза сохранят санкции против России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо, энергетику и продовольствие.Читайте также:Европейцев призвали быть готовыми к "зиме недовольства"Ультиматум Путина по газу заставил ЕС поменять свое решение
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европа не ослабит антироссийские санкции ес европа фон дер ляйен заявила сказала россия спецоперация на донбассе санкции экономика санкции вредят европе вред санкций запад западные страны новости новость
Европа не ослабит антироссийские санкции – фон дер Ляйен
Европейские страны не планируют снимать санкции, введенные против России после начала спецоперации.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik.
Страны Европейского союза сохранят санкции против России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.
"Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения", – сказала председатель.
Напомним, после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо, энергетику и продовольствие.