https://uz.sputniknews.ru/20220914/pochta-uzbekistana-vypustila-marku-k-samarkandskomu-sammitu--28098915.html

Почта Узбекистана выпустила марку к Самаркандскому саммиту

Почта Узбекистана выпустила марку к Самаркандскому саммиту

Для гашения марки создали специальный штемпель с логотипом саммита.

2022-09-14T22:31+0500

2022-09-14T22:31+0500

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. В Узбекистане с 12 сентября ввели в обращение почтовую марку, посвященную Самаркандскому саммиту ШОС, передает пресс-служба почты республики.По данным пресс-службы, на марке можно увидеть флаги стран-членов ШОС, а также логотипы предстоящего саммита и герб Самарканда. На фоне марки изобразили главную достопримечательность города – площадь Регистан.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:ШОС впервые примет заявление по климату на саммите в СамаркандеЧто изменилось в Самарканде накануне саммита ШОС – подробности

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