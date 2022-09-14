https://uz.sputniknews.ru/20220914/prezident-irana-priexal-v-uzbekistan-s-ofitsialnym-vizitom-28093405.html
Президент Ирана приехал в Узбекистан с официальным визитом
Президент Ирана приехал в Узбекистан с официальным визитом
15-16 сентября Ибрахим Раиси примет участие в мероприятиях саммита ШОС.
2022-09-14T15:41+0500
2022-09-14T15:41+0500
2022-09-14T15:52+0500
узбекистан
саммит шос-2022 в самарканде
иран
ибрахим раиси
визит
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси прибыл в Самарканд по приглашению Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В Самаркандском международном аэропорту лидера Ирана встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.На совещании между двумя республиками и мероприятиях, которые состоятся в рамках визита, будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития многоплановых отношений. Кроме того, стороны собираются подписать ряд совместных документов о практическом взаимодействии в сферах торговли, кооперации, инноваций, транспорта, энергетики, туризма и других.15-16 сентября президент Ибрахим Раиси примет участие в мероприятиях Самаркандского саммита ШОС.Читайте также:Президент Монголии прибыл в Самарканд
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ибрахим раиси президент ирана приехал в узбекистан с официальным визитом 15 16 сентября ибрахим раиси примет участие в каких мероприятиях самаркандского саммита шос когда прилетит приедет куда зачем для чего
ибрахим раиси президент ирана приехал в узбекистан с официальным визитом 15 16 сентября ибрахим раиси примет участие в каких мероприятиях самаркандского саммита шос когда прилетит приедет куда зачем для чего
Президент Ирана приехал в Узбекистан с официальным визитом
15:41 14.09.2022 (обновлено: 15:52 14.09.2022)
15-16 сентября Ибрахим Раиси примет участие в мероприятиях Самаркандского саммита ШОС.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси прибыл в Самарканд по приглашению Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба
главы Узбекистана.
В Самаркандском международном аэропорту лидера Ирана встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
На совещании между двумя республиками и мероприятиях, которые состоятся в рамках визита, будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития многоплановых отношений. Кроме того, стороны собираются подписать ряд совместных документов о практическом взаимодействии в сферах торговли, кооперации, инноваций, транспорта, энергетики, туризма и других.
15-16 сентября президент Ибрахим Раиси примет участие в мероприятиях Самаркандского саммита ШОС.