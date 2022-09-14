https://uz.sputniknews.ru/20220914/prezident-mongolii-pribyl-v-samarkand--28075306.html
Президент Монголии прибыл в Самарканд
Президент Монголии прибыл в Самарканд
Монгольский лидер примет участие в Самаркандском саммите.
2022-09-14T10:29+0500
2022-09-14T10:29+0500
2022-09-14T10:44+0500
политика
монголия
президент
самарканд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0e/28075148_0:0:2745:1545_1920x0_80_0_0_72f69c7f3b06b30421fc66eb3adb0299.jpg
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух прибыл в Самарканд для участия в 22-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, передает пресс-служба Национального информационного агентства Узбекистана.По данным пресс-службы, монгольского лидера в аэропорту встретил премьер-министр республики Абдулла Арипов.Напомним: Самаркандский саммит будет проходить в Узбекистане с 15 по 16 сентября 2022 года.Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.Читайте также:Путин в Самарканде обсудит с Си Цзиньпином ситуацию на УкраинеПрезидент Кыргызстана примет участие Самаркандском саммите
монголия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0e/28075148_0:0:2597:1948_1920x0_80_0_0_3290a9788043f129255204225b3312a5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент монголии кто примет участие в саммите шос в самарканде самаркандский саммит что обсудят цели задачи кто будет участники где проходит когда узбекистан политика новости новость
президент монголии кто примет участие в саммите шос в самарканде самаркандский саммит что обсудят цели задачи кто будет участники где проходит когда узбекистан политика новости новость
Президент Монголии прибыл в Самарканд
10:29 14.09.2022 (обновлено: 10:44 14.09.2022)
Монгольский лидер примет участие в Самаркандском саммите.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik.
Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух прибыл в Самарканд для участия в 22-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, передает пресс-служба
Национального информационного агентства Узбекистана.
По данным пресс-службы, монгольского лидера в аэропорту встретил премьер-министр республики Абдулла Арипов.
Напомним: Самаркандский саммит будет проходить в Узбекистане с 15 по 16 сентября 2022 года.
Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.