https://uz.sputniknews.ru/20220914/prezident-mongolii-pribyl-v-samarkand--28075306.html

Президент Монголии прибыл в Самарканд

Президент Монголии прибыл в Самарканд

Монгольский лидер примет участие в Самаркандском саммите.

2022-09-14T10:29+0500

2022-09-14T10:29+0500

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политика

монголия

президент

самарканд

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух прибыл в Самарканд для участия в 22-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, передает пресс-служба Национального информационного агентства Узбекистана.По данным пресс-службы, монгольского лидера в аэропорту встретил премьер-министр республики Абдулла Арипов.Напомним: Самаркандский саммит будет проходить в Узбекистане с 15 по 16 сентября 2022 года.Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.Читайте также:Путин в Самарканде обсудит с Си Цзиньпином ситуацию на УкраинеПрезидент Кыргызстана примет участие Самаркандском саммите

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