https://uz.sputniknews.ru/20220914/rosatom-postavit-uzbekistanu-partiyu-uluchshennogo-yadernogo-topliva-28094579.html

"Росатом" поставит Узбекистану партию улучшенного ядерного топлива

"Росатом" поставит Узбекистану партию улучшенного ядерного топлива

Стороны уже заключали контракт на поставки топлива.

2022-09-14T16:56+0500

2022-09-14T16:56+0500

2022-09-14T16:56+0500

общество

росатом

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/13/25454604_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0cca8539cfa55fa4f2564191fe0e7a67.jpg

ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" и Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана заключили контракт по поставки улучшенного ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ, передает пресс-служба госкорпорации.Поставки нового топлива в республику будут проходить в 2022-2023 гг.Напомним: реактор ВВР-СМ используют для проведения исследований в ядерной физике, радиационном материаловедении, активационном анализе, облучении минералов, а также в производстве радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.Читайте также:Российские специалисты поделились опытом с молодыми атомщиками УзбекистанаКак идет работа по строительству АЭС в Узбекистане – Узатом

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

росатом поставит узбекистану партию ядерного топлива узбекистан реактор ядерный ядерная физика сотрудничество энергетика академия наук контракты новости наука новость