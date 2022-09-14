https://uz.sputniknews.ru/20220914/rosatom-postavit-uzbekistanu-partiyu-uluchshennogo-yadernogo-topliva-28094579.html
"Росатом" поставит Узбекистану партию улучшенного ядерного топлива
"Росатом" поставит Узбекистану партию улучшенного ядерного топлива
Стороны уже заключали контракт на поставки топлива.
2022-09-14T16:56+0500
2022-09-14T16:56+0500
2022-09-14T16:56+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" и Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана заключили контракт по поставки улучшенного ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ, передает пресс-служба госкорпорации.Поставки нового топлива в республику будут проходить в 2022-2023 гг.Напомним: реактор ВВР-СМ используют для проведения исследований в ядерной физике, радиационном материаловедении, активационном анализе, облучении минералов, а также в производстве радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.Читайте также:Российские специалисты поделились опытом с молодыми атомщиками УзбекистанаКак идет работа по строительству АЭС в Узбекистане – Узатом
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росатом поставит узбекистану партию ядерного топлива узбекистан реактор ядерный ядерная физика сотрудничество энергетика академия наук контракты новости наука новость
росатом поставит узбекистану партию ядерного топлива узбекистан реактор ядерный ядерная физика сотрудничество энергетика академия наук контракты новости наука новость
"Росатом" поставит Узбекистану партию улучшенного ядерного топлива
В 2017 году стороны уже заключали контракт на поставку российского ядерного топлива для этой установки.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik.
Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" и Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана заключили контракт по поставки улучшенного ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ, передает пресс-служба
госкорпорации.
"Плотное урановое и уран-силицидное топливо производства Новосибирского завода химконцентратов обладает более высокими потребительскими характеристиками по сравнению со стандартными топливными кассетами ИРТ-4М, ранее поставлявшимися в Узбекистан",- написано в сообщении пресс-службы.
Поставки нового топлива в республику будут проходить в 2022-2023 гг.
Напомним: реактор ВВР-СМ используют для проведения исследований в ядерной физике, радиационном материаловедении, активационном анализе, облучении минералов, а также в производстве радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.