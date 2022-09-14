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Узбекистан и Иран увеличат товарооборот до $1 млрд
Узбекистан и Иран увеличат товарооборот до $1 млрд
Лидеры двух республик рассмотрели широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. 14.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-14T18:33+0500
2022-09-14T18:33+0500
2022-09-14T18:33+0500
саммит шос-2022 в самарканде
иран
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Конгресс-центре Самарканда прошло совещание президента Шавката Мирзиёева и президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, который прибыл сегодня в Узбекистан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана. Шавкат Мирзиёев и Ибрахим Раиси договорились нарастить товарооборот между Узбекистаном и Ираном до $1 млрд.В ходе переговоров руководители двух государств обсудили вопросы укрепления двусторонних связей, расширения практического взаимодействия в политическом, торгово-экономическом, инвестиционном, транспортно-логистическом и культурно-гуманитарном направлениях.
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иран
Узбекистан и Иран увеличат товарооборот до $1 млрд
Дополняется
Лидеры двух республик рассмотрели широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
В Конгресс-центре Самарканда прошло совещание президента Шавката Мирзиёева и президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, который прибыл сегодня в Узбекистан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба
главы Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев и Ибрахим Раиси договорились нарастить товарооборот между Узбекистаном и Ираном до $1 млрд.
В ходе переговоров руководители двух государств обсудили вопросы укрепления двусторонних связей, расширения практического взаимодействия в политическом, торгово-экономическом, инвестиционном, транспортно-логистическом и культурно-гуманитарном направлениях.