https://uz.sputniknews.ru/20220914/uzbekistan-i-mongoliya-budut-razvivat-agropromyshlennye-proekty--28089558.html
Узбекистан и Монголия будут развивать агропромышленные проекты
Узбекистан и Монголия будут развивать агропромышленные проекты
Президент республики встретился с монгольским коллегой.
2022-09-14T19:56+0500
2022-09-14T19:56+0500
2022-09-14T19:56+0500
политика
узбекистан
монголия
проект
агропромышленность
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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Узбекистан и Монголия будут развивать проекты и программы в агропромышленной сфере, заявили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, передает пресс-служба узбекистанского лидера.Кроме того, в ходе переговоров стороны отметили важность продолжения и углубления культурно-гуманитарных обменов и межрегиональных связей.Также президенты Узбекистана и Монголии рассмотрели вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере.По итогу встречи стороны договорились активировать работу в налаживании межгосударственных связей в политике и экономике, а также в расширении "дорожной карты" для взаимовыгодного сотрудничества.Напомним: Самаркандский саммит будет проходить в Узбекистане с 15 по 16 сентября 2022 года.Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.Читайте также:Египет и Катар стали партнерами по диалогу в ШОС – фотоУшаков: Россия и Узбекистан подпишут новый документ о партнерстве
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узбекистан и монголия будут развивать агропромышленные проекты агропромышленность сотрудничество президент монголии прибыл в саммит шос кто будет участвовать где когда задачи цель торговля экономика дорожная карта новости новость политика
узбекистан и монголия будут развивать агропромышленные проекты агропромышленность сотрудничество президент монголии прибыл в саммит шос кто будет участвовать где когда задачи цель торговля экономика дорожная карта новости новость политика
Узбекистан и Монголия будут развивать агропромышленные проекты
Президент республики встретился с монгольским коллегой, приехавшим в Самарканд на саммит ШОС.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik.
Узбекистан и Монголия будут развивать проекты и программы в агропромышленной сфере, заявили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, передает пресс-служба
узбекистанского лидера.
Кроме того, в ходе переговоров стороны отметили важность продолжения и углубления культурно-гуманитарных обменов и межрегиональных связей.
Также президенты Узбекистана и Монголии рассмотрели вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере.
По итогу встречи стороны договорились активировать работу в налаживании межгосударственных связей в политике и экономике, а также в расширении "дорожной карты" для взаимовыгодного сотрудничества.
Напомним: Самаркандский саммит будет проходить в Узбекистане с 15 по 16 сентября 2022 года.
Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.