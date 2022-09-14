https://uz.sputniknews.ru/20220914/uzbekistan-i-mongoliya-budut-razvivat-agropromyshlennye-proekty--28089558.html

Узбекистан и Монголия будут развивать агропромышленные проекты

Узбекистан и Монголия будут развивать агропромышленные проекты

Президент республики встретился с монгольским коллегой.

2022-09-14T19:56+0500

2022-09-14T19:56+0500

2022-09-14T19:56+0500

политика

узбекистан

монголия

проект

агропромышленность

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Узбекистан и Монголия будут развивать проекты и программы в агропромышленной сфере, заявили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, передает пресс-служба узбекистанского лидера.Кроме того, в ходе переговоров стороны отметили важность продолжения и углубления культурно-гуманитарных обменов и межрегиональных связей.Также президенты Узбекистана и Монголии рассмотрели вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере.По итогу встречи стороны договорились активировать работу в налаживании межгосударственных связей в политике и экономике, а также в расширении "дорожной карты" для взаимовыгодного сотрудничества.Напомним: Самаркандский саммит будет проходить в Узбекистане с 15 по 16 сентября 2022 года.Известно, что в саммите примут участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.Читайте также:Египет и Катар стали партнерами по диалогу в ШОС – фотоУшаков: Россия и Узбекистан подпишут новый документ о партнерстве

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