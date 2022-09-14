https://uz.sputniknews.ru/20220914/uzbekistan-podpisal-memorandum-o-sotrudnichestve-s-kyrgyzstanom--28087321.html

Узбекистан подписал документ о сотрудничестве в кино с Кыргызстаном – видео

Узбекистан подписал документ о сотрудничестве в кино с Кыргызстаном – видео

Узбекистан подписал с Кыргызстаном и Россией новые договоры.

2022-09-14T13:17+0500

2022-09-14T13:17+0500

2022-09-14T13:45+0500

узбекистан

кыргызстан

политика

подписание документов

сотрудничество

кино

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Сегодня Узбекистан подписал меморандум о сотрудничестве в сфере кино с Кыргызстаном.Кроме того, такой же документ был подписан и с Россией. Подписание меморандумов состоялось в малом павильоне Узбекфильма в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля. Так, документы подписали генеральный директор агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов, гендиректор "РОСКИНО" Инна Шалыто, гендиректор киностудии "Лендок" Алексей Тельнов, исполнительный директор "Марс Медиа" Юлия Иванова, а также директор департамента кинематографии при министерстве культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызстана Муктала Бектеналиев.Шалыто отметила, что в данный момент сотрудничество между Узбекистаном и Россией проходит на высоком профессиональном уровне. Новое соглашение должно в дальнейшем содействовать более продуктивному взаимодействию двух стран. Читайте также:Узбекское кино ждет большая слава – ректор ВГИКБезруков готов сниматься в узбекско-российских фильмах — видео

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