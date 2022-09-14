https://uz.sputniknews.ru/20220914/uzbekistan-podpisal-memorandum-o-sotrudnichestve-s-kyrgyzstanom--28087321.html
Узбекистан подписал документ о сотрудничестве в кино с Кыргызстаном – видео
Узбекистан подписал документ о сотрудничестве в кино с Кыргызстаном – видео
Узбекистан подписал с Кыргызстаном и Россией новые договоры.
2022-09-14T13:17+0500
2022-09-14T13:17+0500
2022-09-14T13:45+0500
узбекистан
кыргызстан
политика
подписание документов
сотрудничество
кино
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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Сегодня Узбекистан подписал меморандум о сотрудничестве в сфере кино с Кыргызстаном.Кроме того, такой же документ был подписан и с Россией. Подписание меморандумов состоялось в малом павильоне Узбекфильма в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля. Так, документы подписали генеральный директор агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов, гендиректор "РОСКИНО" Инна Шалыто, гендиректор киностудии "Лендок" Алексей Тельнов, исполнительный директор "Марс Медиа" Юлия Иванова, а также директор департамента кинематографии при министерстве культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызстана Муктала Бектеналиев.Шалыто отметила, что в данный момент сотрудничество между Узбекистаном и Россией проходит на высоком профессиональном уровне. Новое соглашение должно в дальнейшем содействовать более продуктивному взаимодействию двух стран. Читайте также:Узбекское кино ждет большая слава – ректор ВГИКБезруков готов сниматься в узбекско-российских фильмах — видео
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узбекистан подписал документ о сотрудничестве с кыргызстаном кино кинопроизводство россия кыргызстан ташкентский фестиваль сотрудничество кинофестиваль новости культуры новость
узбекистан подписал документ о сотрудничестве с кыргызстаном кино кинопроизводство россия кыргызстан ташкентский фестиваль сотрудничество кинофестиваль новости культуры новость
Узбекистан подписал документ о сотрудничестве в кино с Кыргызстаном – видео
13:17 14.09.2022 (обновлено: 13:45 14.09.2022)
Узбекистан подписал с Кыргызстаном и Россией новые договоры. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Сегодня Узбекистан подписал меморандум о сотрудничестве в сфере кино с Кыргызстаном.
Кроме того, такой же документ был подписан и с Россией. Подписание меморандумов состоялось в малом павильоне Узбекфильма в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля.
Так, документы подписали генеральный директор агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов, гендиректор "РОСКИНО" Инна Шалыто, гендиректор киностудии "Лендок" Алексей Тельнов, исполнительный директор "Марс Медиа" Юлия Иванова, а также директор департамента кинематографии при министерстве культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызстана Муктала Бектеналиев.
Шалыто отметила, что в данный момент сотрудничество между Узбекистаном и Россией проходит на высоком профессиональном уровне. Новое соглашение должно в дальнейшем содействовать более продуктивному взаимодействию двух стран.