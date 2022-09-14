https://uz.sputniknews.ru/20220914/v-samarkande-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-pri-stroitelstve-jd-knr--kr--ruz-28113835.html

В Самарканде подписали Соглашение о сотрудничестве при строительстве ж/д КНР — КР — РУз

В Самарканде подписали Соглашение о сотрудничестве при строительстве ж/д КНР — КР — РУз

Речь в Соглашении идет об участке дороги на территории Кыргызстана.

2022-09-14T23:18+0500

2022-09-14T23:18+0500

2022-09-14T23:18+0500

саммит шос-2022 в самарканде

самарканд

железная дорога

китай

кнр

кыргызстан

узбекистан

соглашение

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. В среду в Самарканде профильные ведомства Узбекистана, КНР и Кыргызстана подписали Соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Известно, что Соглашение затрагивает участок территории Кыргызстана, поскольку остальные части железной дороги практически готовы.Еще в июне этого года в Кыргызстане обозначили предварительный маршрут строительства железной дороги, которая будет пролегать через три ключевые точки: Торугарт – Макмал – Джалал-Абад. Разработка соответствующего технико-экономического обоснования проекта завершится в декабре этого года.Новая ж/д магистраль соединит железные дороги трех государств, а также страны Персидского залива и Турцию с европейской сетью железных дорог.

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в самарканде подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве ж д кнр кр руз речь в соглашении идет об участке дороги на территории кыргызстана.железная дорога китай кыргызстан узбекистан что за проект когда построят