https://uz.sputniknews.ru/20220914/v-samarkande-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-pri-stroitelstve-jd-knr--kr--ruz-28113835.html
В Самарканде подписали Соглашение о сотрудничестве при строительстве ж/д КНР — КР — РУз
В Самарканде подписали Соглашение о сотрудничестве при строительстве ж/д КНР — КР — РУз
Речь в Соглашении идет об участке дороги на территории Кыргызстана.
2022-09-14T23:18+0500
2022-09-14T23:18+0500
2022-09-14T23:18+0500
саммит шос-2022 в самарканде
самарканд
железная дорога
китай
кнр
кыргызстан
узбекистан
соглашение
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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. В среду в Самарканде профильные ведомства Узбекистана, КНР и Кыргызстана подписали Соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Известно, что Соглашение затрагивает участок территории Кыргызстана, поскольку остальные части железной дороги практически готовы.Еще в июне этого года в Кыргызстане обозначили предварительный маршрут строительства железной дороги, которая будет пролегать через три ключевые точки: Торугарт – Макмал – Джалал-Абад. Разработка соответствующего технико-экономического обоснования проекта завершится в декабре этого года.Новая ж/д магистраль соединит железные дороги трех государств, а также страны Персидского залива и Турцию с европейской сетью железных дорог.
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в самарканде подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве ж д кнр кр руз речь в соглашении идет об участке дороги на территории кыргызстана.железная дорога китай кыргызстан узбекистан что за проект когда построят
в самарканде подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве ж д кнр кр руз речь в соглашении идет об участке дороги на территории кыргызстана.железная дорога китай кыргызстан узбекистан что за проект когда построят
В Самарканде подписали Соглашение о сотрудничестве при строительстве ж/д КНР — КР — РУз
Речь в Соглашении идет об участке дороги на территории Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. В среду в Самарканде профильные ведомства Узбекистана, КНР и Кыргызстана подписали Соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Известно, что Соглашение затрагивает участок территории Кыргызстана, поскольку остальные части железной дороги практически готовы.
Еще в июне этого года в Кыргызстане обозначили предварительный маршрут строительства железной дороги, которая будет пролегать через три ключевые точки: Торугарт – Макмал – Джалал-Абад. Разработка соответствующего технико-экономического обоснования проекта завершится в декабре этого года.
Новая ж/д магистраль соединит железные дороги трех государств, а также страны Персидского залива и Турцию с европейской сетью железных дорог.