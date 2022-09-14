https://uz.sputniknews.ru/20220914/v-stolitse-proydet-vystavka-rossiyskoe-obrazovanie-tashkent-2022-28079167.html
В столице пройдет выставка "Российское образование. Ташкент-2022"
В столице пройдет выставка "Российское образование. Ташкент-2022"
На мероприятие приглашают учащихся 10 и 11 классов.
2022-09-14T14:17+0500
2022-09-14T14:17+0500
2022-09-14T14:17+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. В столице республики с 22 по 24 сентября будет проходить выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2022", передает пресс-служба Русского дома.Цель мероприятия – это рассказать абитуриентам о возможностях обучения по международным программам в российских вузах. По информации Россотрудничества, в этом году участие в образовательной ярмарке примут 55 вузов. Посетители выставки смогут ознакомиться с ведущими университетами России, получить самую актуальную информацию о поступлении, проконсультироваться с экспертами о правилах приема и обучения, узнать о специальных возможностях и многое другое.В роли организаторов выступят "Россотрудничество", Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана, Министерство народного образования республики, а также посольство России.Выставка продлиться три дня, она будет работать с 10:00 до 17:00.Напомним: Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Читайте также:Учеба в другой стране. Студенты из Ташкента поделились опытомСанкт-Петербургский госуниверситет открыл представительство в Узбекистане
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узбекистан ташкент в столице пройдет выставка российское образование ташкент 2022 образовательная куда поступать как поступить в российский вуз российские вузы поступления для иностранцев новости новость поступление 2023 выпускникам где учиться новости образования образование новость
узбекистан ташкент в столице пройдет выставка российское образование ташкент 2022 образовательная куда поступать как поступить в российский вуз российские вузы поступления для иностранцев новости новость поступление 2023 выпускникам где учиться новости образования образование новость
В столице пройдет выставка "Российское образование. Ташкент-2022"
На мероприятие приглашают учащихся 10 и 11 классов, их родителей, а также выпускников бакалавриата.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik.
В столице республики с 22 по 24 сентября будет проходить выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2022", передает пресс-служба
Русского дома.
Цель мероприятия – это рассказать абитуриентам о возможностях обучения по международным программам в российских вузах. По информации Россотрудничества, в этом году участие в образовательной ярмарке примут 55 вузов.
Посетители выставки смогут ознакомиться с ведущими университетами России, получить самую актуальную информацию о поступлении, проконсультироваться с экспертами о правилах приема и обучения, узнать о специальных возможностях и многое другое.
В роли организаторов выступят "Россотрудничество", Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана, Министерство народного образования республики, а также посольство России.
Выставка продлиться три дня, она будет работать с 10:00 до 17:00.
Напомним: Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.