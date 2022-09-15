https://uz.sputniknews.ru/20220915/deputaty-i-jiteli-kazaxstanskoy-stolitsy-odobrili-pereimenovanie-nur-sultana-28128262.html

Депутаты и жители казахстанской столицы одобрили переименование Нур-Султана

Депутаты и жители казахстанской столицы одобрили переименование Нур-Султана

Депутаты предложила вернуть столице страны название Астана.

2022-09-15T12:06+0500

2022-09-15T12:06+0500

2022-09-15T12:06+0500

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казахстан

нур-султан

астана

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Депутаты маслихата и жители столицы Казахстана поддержали переименование Нур-Султана в Астану в рамках публичных слушаний, следует из трансляции, которая велась в четверг в социальных сетях маслихата (местный представительный орган власти) города, передает РИА Новости.Во вторник городской маслихат обратился к гражданам с предложением озвучить мнения по переименованию столицы. Публичные слушания по этому вопросу состоялись в онлайн формате. Участие в них принимали жители города и представители общественности. Как заявил заместитель директора института истории государства Буркитбай Аяган в ходе слушаний, роль первого президента Нурсултана Назарбаева в становлении государства была неоценима.По словам большинства выступивших на заседании депутатов, они поддерживают возвращение столице прежнего названия, так как за эти годы название Астана стало известным брендом. Депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") 2 сентября предложила вернуть столице страны название Астана. Парламентарии считают неправильным, когда "при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы". По их мнению, возвращение прежнего названия будет отвечать запросам и ожиданиям граждан.Это предложение наряду с инициативой о внедрении однократного семилетнего президентского мандата включено в проект поправок в Конституцию. Конституционный совет в среду сообщил, что рассмотрел данный законопроект и признал его соответствующим Основному закону.Столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия президента. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. После вступления в должность Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нур-Султан в честь первого президента. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию.Читайте также:Более 800 журналистов будут освещать саммит ШОС — подробности

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население казахстанской столицы одобрило переименование нур султана астана казахстан когда зачем переименуют новости заявления депутаты