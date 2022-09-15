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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220915/kogda-iran-stanet-polnopravnym-chlenom-shos-obyasnil-natskoordinator-nurimbetov-28154384.html
Когда Иран станет полноправным членом ШОС, объяснил нацкоординатор Нуримбетов
Когда Иран станет полноправным членом ШОС, объяснил нацкоординатор Нуримбетов
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств ШОС.
2022-09-15T13:40+0500
2022-09-15T13:44+0500
саммит шос-2022 в самарканде
иран
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Национальный координатор ШОС Узбекистана Рахматулла Нуримбетов сообщил, когда Иран станет полноправным членом ШОС, передает корреспондент Sputnik.В 2005 году Иран стал государством-наблюдателем в ШОС. Процесс вступления страны в Организацию в качестве полноправного члена начался в 2021 году. На Самаркандском саммите ШОС был подписан Меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран по получению статуса государства-члена Организации.В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: 17 сентября 2021 года Узбекистан стал председателем ШОС. На время председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества было проведено более 80 мероприятий. Также уже согласованы порядка 30 документов, принятие которых предусмотрено по итогам Самаркандского саммита.В качестве председателя Узбекистан выдвинул несколько крупных предложений, среди которых развитие торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества, расширение транспортно-коммуникационных систем.Кроме этого, республика предложила работать над сокращением бедности, бороться с изменениями климата и развивать технологии и здравоохранение.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.Читайте также:Путин поблагодарил Жапарова за поддержку русского языка в Кыргызстане
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когда иран станет полноправным членом шос объяснил нацкоординатор нуримбетов саммит самарканд новости заявления
когда иран станет полноправным членом шос объяснил нацкоординатор нуримбетов саммит самарканд новости заявления

Когда Иран станет полноправным членом ШОС, объяснил нацкоординатор Нуримбетов

13:40 15.09.2022 (обновлено: 13:44 15.09.2022)
© Sputnik / Anton Bystrov / Перейти в фотобанкФлаг Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаг Ирана на одной из улиц Тегерана - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Anton Bystrov
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В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Национальный координатор ШОС Узбекистана Рахматулла Нуримбетов сообщил, когда Иран станет полноправным членом ШОС, передает корреспондент Sputnik.
В 2005 году Иран стал государством-наблюдателем в ШОС. Процесс вступления страны в Организацию в качестве полноправного члена начался в 2021 году. На Самаркандском саммите ШОС был подписан Меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран по получению статуса государства-члена Организации.
"Это не означает, что Иран стал полноправным членом Организации. Дело в том, что согласно подписанному сегодня меморандуму, официальный Тегеран должен будет выполнить соответствующие обязательства и ратифицировать ряд документов в соответствии с Хартией ШОС. Иран будет принят в качестве полноправного члена после того, как эти задачи будут полностью выполнены", — отметил Национальный координатор.
В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Напомним: 17 сентября 2021 года Узбекистан стал председателем ШОС. На время председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества было проведено более 80 мероприятий. Также уже согласованы порядка 30 документов, принятие которых предусмотрено по итогам Самаркандского саммита.
В качестве председателя Узбекистан выдвинул несколько крупных предложений, среди которых развитие торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества, расширение транспортно-коммуникационных систем.
Кроме этого, республика предложила работать над сокращением бедности, бороться с изменениями климата и развивать технологии и здравоохранение.
Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.
ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.
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