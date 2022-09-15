https://uz.sputniknews.ru/20220915/lidery-uzbekistana-i-kitaya-posadili-derevo--foto--28163447.html

Лидеры Узбекистана и Китая посадили дерево — фото

Лидеры Узбекистана и Китая посадили дерево — фото

Прошли переговоры президента Узбекистана и председателя КНР.

2022-09-15T16:00+0500

2022-09-15T16:00+0500

2022-09-15T16:00+0500

узбекистан

китай

шавкат мирзиёев

си цзиньпин

саммит шос-2022 в самарканде

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин посадили дерево в парке международного туристического центра "Великий Шёлковый путь" в Самарканде, передает пресс-служба узбекистанского лидера. По информации пресс-службы, церемония высаживания дерева прошла после двусторонних переговоров. Данная церемония - это очередной показатель обоюдного настроя на дальнейшее развитие и укрепление партнерства Узбекистана и Китая. Напомним: сегодня в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Читайте также:Эмомали Рахмон пригласил Си Цзиньпина посетить Таджикистан

китай

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