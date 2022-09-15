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Встреча Путина, Си Цзиньпина и президента Монголии в Самарканде - прямая трансляция
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
Саммит ШОС-2022 в Самарканде
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, 15-16 сентября, Самарканд, Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20220915/lidery-uzbekistana-i-kitaya-posadili-derevo--foto--28163447.html
Лидеры Узбекистана и Китая посадили дерево — фото
Лидеры Узбекистана и Китая посадили дерево — фото
Прошли переговоры президента Узбекистана и председателя КНР.
2022-09-15T16:00+0500
2022-09-15T16:00+0500
узбекистан
китай
шавкат мирзиёев
си цзиньпин
саммит шос-2022 в самарканде
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин посадили дерево в парке международного туристического центра "Великий Шёлковый путь" в Самарканде, передает пресс-служба узбекистанского лидера. По информации пресс-службы, церемония высаживания дерева прошла после двусторонних переговоров. Данная церемония - это очередной показатель обоюдного настроя на дальнейшее развитие и укрепление партнерства Узбекистана и Китая. Напомним: сегодня в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Читайте также:Эмомали Рахмон пригласил Си Цзиньпина посетить Таджикистан
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фото лидеры узбекистана и китая посадили дерево мирзиёев цзиньпин узбекистан китай сотрудничество посадили дерево новость новость шос самаркандский саммит саммит в самарканде политика

Лидеры Узбекистана и Китая посадили дерево — фото

16:00 15.09.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вместе посадили дерево.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вместе посадили дерево. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Самарканде состоялись переговоры президента Узбекистана и председателя КНР.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин посадили дерево в парке международного туристического центра "Великий Шёлковый путь" в Самарканде, передает пресс-служба узбекистанского лидера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вместе посадили дерево.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вместе посадили дерево. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2022
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вместе посадили дерево.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По информации пресс-службы, церемония высаживания дерева прошла после двусторонних переговоров. Данная церемония - это очередной показатель обоюдного настроя на дальнейшее развитие и укрепление партнерства Узбекистана и Китая.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вместе посадили дерево.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вместе посадили дерево. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2022
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вместе посадили дерево.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним: сегодня в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
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