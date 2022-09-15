Лидеры Узбекистана и Китая посадили дерево — фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вместе посадили дерево.
В Самарканде состоялись переговоры президента Узбекистана и председателя КНР.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин посадили дерево в парке международного туристического центра "Великий Шёлковый путь" в Самарканде, передает пресс-служба узбекистанского лидера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вместе посадили дерево.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вместе посадили дерево.
По информации пресс-службы, церемония высаживания дерева прошла после двусторонних переговоров. Данная церемония - это очередной показатель обоюдного настроя на дальнейшее развитие и укрепление партнерства Узбекистана и Китая.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вместе посадили дерево.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вместе посадили дерево.
Напомним: сегодня в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
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