https://uz.sputniknews.ru/20220915/lyuk-besson-prinyal-uchastie-v-otkrytii-novogo-pavilona-uzbekfilma--video-28205212.html
Люк Бессон принял участие в открытии нового павильона Узбекфильма — видео
Люк Бессон принял участие в открытии нового павильона Узбекфильма — видео
Известный французский кинорежиссер Люк Бессон принял участие в открытии нового павильона Узбекфильма.
2022-09-15T22:43+0500
2022-09-15T22:43+0500
2022-09-15T22:43+0500
культура
люк бессон
узбекфильм
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Узбекфильме презентовали новый панорамный павильон. В церемонии принял участие известный французский кинорежиссер Люк Бессон.Как сообщает корреспондент Sputnik, здесь же были отсняли первые кадры художественного фильма “Баходир Ялонгтуш” — о человеке, построившем медресе Шердор и Тилля-Кари на площади Регистан в Самарканде.Презентация фильма прошла в июле. Режиссером картины выступил Джахонгир Ахмедов, известный своей работой над фильмом "Илхак".Фильм, который создается по личному поручению президента Узбекистана, призван рассказать людям, и в особенности, молодежи, как создавалось национальное архитектурное наследие.Открытие павильона состоялось в рамках XIV Ташкентского международного фестиваля. В четверг в малом павильоне "Узбекфильм" был подписан договор о создании совместно исторической картины "Джами и Навои: сияние звезд".На церемонии подписания присутствовали генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов и директор киноконцерна "Таджикфильм" Махмадсаид Шохиён.Художественным руководителем данного проекта выступит Люк Бессон.XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" проходит с 13 по 18 сентября. В нем принимают участие свыше 500 деятелей киноискусства из 40 стран мира, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В рамках кинофестиваля будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов.
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люк бессон узбекистан разбил тарелку павильон узбекфильм французский режиссер
люк бессон узбекистан разбил тарелку павильон узбекфильм французский режиссер
Люк Бессон принял участие в открытии нового павильона Узбекфильма — видео
Известный французский кинорежиссер Люк Бессон принял участие в открытии нового павильона Узбекфильма.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Узбекфильме презентовали новый панорамный павильон. В церемонии принял участие известный французский кинорежиссер Люк Бессон.
Как сообщает корреспондент Sputnik, здесь же были отсняли первые кадры художественного фильма “Баходир Ялонгтуш” — о человеке, построившем медресе Шердор и Тилля-Кари на площади Регистан в Самарканде.
Презентация фильма прошла
в июле. Режиссером картины выступил Джахонгир Ахмедов, известный своей работой над фильмом "Илхак".
Фильм, который создается по личному поручению президента Узбекистана, призван рассказать людям, и в особенности, молодежи, как создавалось национальное архитектурное наследие.
Открытие павильона состоялось
в рамках XIV Ташкентского международного фестиваля. В четверг в малом павильоне "Узбекфильм" был подписан договор о создании совместно исторической картины "Джами и Навои: сияние звезд".
На церемонии подписания присутствовали генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов и директор киноконцерна "Таджикфильм" Махмадсаид Шохиён.
Художественным руководителем данного проекта выступит Люк Бессон.
XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" проходит с 13 по 18 сентября. В нем принимают участие свыше 500 деятелей киноискусства из 40 стран мира, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В рамках кинофестиваля будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов.