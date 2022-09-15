https://uz.sputniknews.ru/20220915/lyuk-besson-prinyal-uchastie-v-otkrytii-novogo-pavilona-uzbekfilma--video-28205212.html

Люк Бессон принял участие в открытии нового павильона Узбекфильма — видео

Люк Бессон принял участие в открытии нового павильона Узбекфильма — видео

Известный французский кинорежиссер Люк Бессон принял участие в открытии нового павильона Узбекфильма.

2022-09-15T22:43+0500

2022-09-15T22:43+0500

2022-09-15T22:43+0500

культура

люк бессон

узбекфильм

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Узбекфильме презентовали новый панорамный павильон. В церемонии принял участие известный французский кинорежиссер Люк Бессон.Как сообщает корреспондент Sputnik, здесь же были отсняли первые кадры художественного фильма “Баходир Ялонгтуш” — о человеке, построившем медресе Шердор и Тилля-Кари на площади Регистан в Самарканде.Презентация фильма прошла в июле. Режиссером картины выступил Джахонгир Ахмедов, известный своей работой над фильмом "Илхак".Фильм, который создается по личному поручению президента Узбекистана, призван рассказать людям, и в особенности, молодежи, как создавалось национальное архитектурное наследие.Открытие павильона состоялось в рамках XIV Ташкентского международного фестиваля. В четверг в малом павильоне "Узбекфильм" был подписан договор о создании совместно исторической картины "Джами и Навои: сияние звезд".На церемонии подписания присутствовали генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов и директор киноконцерна "Таджикфильм" Махмадсаид Шохиён.Художественным руководителем данного проекта выступит Люк Бессон.XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути" проходит с 13 по 18 сентября. В нем принимают участие свыше 500 деятелей киноискусства из 40 стран мира, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В рамках кинофестиваля будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов.

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