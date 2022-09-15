https://uz.sputniknews.ru/20220915/novak-rossiya-uvelichit-postavki-energetiki-dlya-turtsii-v-sluchae-neobxodimosti--28178333.html
Новак: Россия увеличит поставки энергетики для Турции, в случае необходимости
Новак: Россия увеличит поставки энергетики для Турции, в случае необходимости
Вице-премьер прокомментировал экспорт энергетики в Турцию.
2022-09-15T19:15+0500
2022-09-15T19:15+0500
2022-09-15T19:15+0500
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Если Турция попросить увеличить объёмы поставок энергоресурсов, то Россия обеспечит это, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.На данный момент экспорт российских энергоресурсов в Турцию составляет около 26 млрд кубометров газа в год. Поставки совершают в полном объеме, подчеркнул вице-премьер.
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россия турция энергетика ресурсы поставки экспорт политика новость новости
россия турция энергетика ресурсы поставки экспорт политика новость новости
Новак: Россия увеличит поставки энергетики для Турции, в случае необходимости
Российский вице-премьер прокомментировал экспорт российской энергетики в Турцию.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Если Турция попросить увеличить объёмы поставок энергоресурсов, то Россия обеспечит это, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.
"Если турецкие партнеры будут увеличивать потребление энергии и обращаться за дополнительными объёмами, мы просто будем рассматривать и обеспечивать", - сказал Новак.
На данный момент экспорт российских энергоресурсов в Турцию составляет около 26 млрд кубометров газа в год. Поставки совершают в полном объеме, подчеркнул вице-премьер.