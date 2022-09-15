https://uz.sputniknews.ru/20220915/odejda-s-atributikoy-shos-polzuetsya-populyarnostyu--foto-28141755.html

Одежда с атрибутикой ШОС пользуется популярностью — фото

Одежда с атрибутикой ШОС пользуется популярностью — фото

Сегодня стартовал саммит глав-государств ШОС

2022-09-15T18:33+0500

2022-09-15T18:33+0500

2022-09-15T18:33+0500

саммит шос-2022 в самарканде

одежда

узтекстильпром

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Одежда с символикой ШОС пользуется большим спросом. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации "Узтекстильпром".Сегодня, 15 сентября, стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Узбекские бренды разработали и создали дизайн одежды с символикой самаркандского саммита ШОС.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Российские импортеры заинтересовались ферганским текстилем

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